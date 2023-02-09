基隆護海公投尋求荒野協會合作 王醒之：後續充滿信心

針對四接公投爭議，「基隆護海公投」領銜提案人王醒之表示，目前擬具3個重啟方案，近期會有所決定，面對接下來的發展，他們充滿信心。昨天拜會曾推動藻礁公投連署的荒野保護協會，交流經驗並且尋求他們的合作。

王醒之表示，目前擬出包括原案補正、再提新案，或上升為全國性公投案三個重啟方案，都是考量的方向，近期內就會確定。

王醒之說，面對接下來「基隆護海公投」的發展，雖然他們充滿信心，但是也有很多不安；畢竟，環境與能源的議題總是很難擺脫藍綠政治。

中油第三天然氣接收站工程危及大潭藻礁生態，公民團體曾發起「搶救藻礁公投」盼三接遷址，荒野保護協會當時全力推動連署。

王醒之表示，拜會荒野是要交流經驗並且尋求他們的合作。盡管荒野保護協會「守護棲地」與「環境教育」這兩大宗旨如此之純淨，一但觸及公共政策，一切都容易陷入藍綠二元的對立邏輯中。台灣從九零年代後到現在整整30年都跳脫不出這個沉重又廉價的框架。

王醒之說，荒野不少夥伴在這個社會運動的過程中受了傷，有人對公投結果失望而受創、有人被藍綠政治的張力撕裂、有人經驗著環境運動中昨是今非、從同志變敵人的痛楚而對人性失望，到現在還在深夜自己舔舐著傷口。此刻，他們在基隆也走著同樣的路。

「但運動不就是這樣嗎？」王醒之認為，全身上下的肌肉都是肌細胞破裂後新生的結果，「運動傷害只能在運動中復元，只要活著，就是持續往前。不論藍綠政治標籤再怎麼貼，就是要想辦法護持住自己心中的那一小盞燈火。」

「站在鋼索上，誰不會怕呢？怕的不是失敗，是怕一再地見到人性扭曲的極限。」王醒之說，四接對基隆港市不可逆的衝擊如此明確，他們卻可以睜者眼睛說瞎話，用各種閃爍的辭令應付。

王醒之表示，明明已經是想要犧牲基隆港市換一個他們對天然氣發電的錯誤依賴，卻還要把話說得堂堂皇皇，連心中可能有的歉意都收拾得乾乾淨淨，連自己都能欺騙。這是什麼「賣海求榮」的鬼政治？

不過，荒野的夥伴說：「……至少（在藻礁公投之後），大家都知道了『原來台灣還有海洋』。」

王醒之說，他們會帶著這樣的樂觀繼續往前，追問每個要在基隆選總統、選立委的參選人。