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白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動 「放頭旗」揭開序幕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，也正式宣告今年進香活動揭開序幕。圖／民眾提供
拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，也正式宣告今年進香活動揭開序幕。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆今年徒步雲林北港朝天宮進香活動，即將在12日凌晨起駕出發，昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，揭開序幕；廟方表示，今年進香報名截至昨晚間六點為止，已達11萬3千多人，創下歷年最高紀錄。

每年拱天宮前往朝天宮的進香活動，廟方循往例於進香前三天舉行「放頭旗」儀式。昨晚11點40分左右，拱天宮管理委員會與值年爐主帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，請出頭旗後，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜，宣告媽祖進香活動正式展開。

四方形的頭旗高兩百多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗，作為進香沿途驅煞避邪的功能。

廟方表示，放頭旗所代表的意義為白沙屯媽祖開始要來調兵遣將、招兵買馬，以此來守護各位參與進香活動的香燈腳們。所以如果有曾在白沙屯拱天宮請過進香旗的香燈腳，放頭旗儀式後就要回到拱天宮向白沙屯媽稟告與把進香旗過爐，這樣你的進香旗上就會有媽祖的兵馬來保佑你進香平安、順利。

依百年來習俗，信眾於放頭旗後則開始三天的沐浴齋戒，信徒也會「開旗犒軍」，準備豐盛供品與進香旗，到拱天宮祭祀、犒賞準備南巡的兵馬。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日○點45分登轎、1點25分出發；2月17日到北港、深夜11點40分進火；2月20日下午4點回宮。

拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，由管理委員會與值年爐主帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，請出頭旗。圖／民眾提供
拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，由管理委員會與值年爐主帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，請出頭旗。圖／民眾提供

白沙屯媽祖 北港朝天宮

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