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郭台銘子弟兵李縉穎接竹市藍主委明布達 貴賓名單出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市黨部主委李縉穎。記者張裕珍／攝影
國民黨新竹市黨部主委李縉穎。記者張裕珍／攝影

國民黨新竹市黨部明天早上將舉行新春團拜暨新任主委李縉穎布達典禮，李縉穎是鴻海創辦人郭台銘子弟兵，有「擁郭」參選總統人士認為郭可參加竹市黨部的新春團拜。但市黨部今晚發出採訪通知出席貴賓名單並無郭台銘，不過，民眾黨的新竹市長高虹安將出席，同樣引起關注。

李縉穎重返國民黨在黨主席朱立倫的規畫下，於今年年初接任新竹市黨部主委一職，近一個月來積極拜會地方人士、了解黨務工作現況，市黨部明天早上11點舉行新春團拜前將進行布達典禮，接著安排貴賓致詞、新春團拜大合照。

國民黨新竹市黨部今晚發出採訪通知，明天早上出席布達典禮與新春團拜的貴賓有國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、國民黨籍的立委鄭正鈐、新竹市議長許修睿、新竹市副議長余邦彥，新竹市長高虹安、市府秘書長張治祥也在貴賓名單之列。

據了解，李縉穎與高虹安過去在鴻海集團結識，也都是郭台銘的子弟兵，李、高兩人私下交情不錯，明天高虹安受邀將出席李縉穎的布達典禮。至於郭台銘是否出席？依據市黨部發出的出席貴賓名單並無郭台銘，確定不會出席。

國民黨 郭台銘

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