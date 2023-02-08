新竹市政府擬擴充敬老愛心卡 至農民直銷站消費使用

新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。高也在會中宣布未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，帶動農產消費。

高虹安表示，農會是農民方便可靠的「好厝邊」，扮演政府與農民間重要的溝通橋樑。市府團隊近年來積極與農會合作共同舉辦荔枝節、好香米、農特產品推銷、農民節、茶花季等活動，將竹市具特色農產品發揚光大，並感謝農會長期支持市政推動。

高虹安也提到，未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，便利長輩可以購物刷卡消費，增加直銷站營業額同時帶動農業產品的產銷循環，創造農民更多收益。

「新竹市農會去年在各縣市農會中成績表現優異，堪稱是農會界的模範生」高虹安也讚許，去年是個歷經考驗的一年，在面臨疫情嚴峻挑戰，物價通貨膨脹，經濟成長衰退重重考驗中，竹市農會業務仍逆勢成長，盈餘節節上升，業績大幅成長，市府未來也將持續支持新竹市農會，共創農民福祉。