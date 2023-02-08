快訊

全台有感！18:49花東發生規模5.4地震、最大震度4級

土耳其強震死傷慘重！7歲姐瓦礫下肉身護弟 受困逾17小時獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市政府擬擴充敬老愛心卡 至農民直銷站消費使用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。圖／市府提供
新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。圖／市府提供

新竹農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。高也在會中宣布未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，帶動農產消費。

高虹安表示，農會是農民方便可靠的「好厝邊」，扮演政府與農民間重要的溝通橋樑。市府團隊近年來積極與農會合作共同舉辦荔枝節、好香米、農特產品推銷、農民節、茶花季等活動，將竹市具特色農產品發揚光大，並感謝農會長期支持市政推動。

高虹安也提到，未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，便利長輩可以購物刷卡消費，增加直銷站營業額同時帶動農業產品的產銷循環，創造農民更多收益。

「新竹市農會去年在各縣市農會中成績表現優異，堪稱是農會界的模範生」高虹安也讚許，去年是個歷經考驗的一年，在面臨疫情嚴峻挑戰，物價通貨膨脹，經濟成長衰退重重考驗中，竹市農會業務仍逆勢成長，盈餘節節上升，業績大幅成長，市府未來也將持續支持新竹市農會，共創農民福祉。

竹市府產發處長許智堡說，市府首創針對65歲以上領有老農津貼的農民補助農保、健保的自付款，還有如野鼠防除餌劑、病蟲害防治藥劑、稻穀及肥料運費、農業資材、農特產促銷等也納入補助，以減輕農民負擔並持續與農會合作打造優質農業環境。

新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。圖／市府提供
新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。圖／市府提供

農會 農民 新竹

延伸閱讀

鳳梨釋迦價格溜滑梯 台東農會推出多項加工品

新竹市賞櫻勝地攻略！新竹公園800株櫻花盛開8成

開賣了！嘉縣首間古蹟星巴克 進駐林懷民老家「培桂堂」

捷運這站太優秀！人生出口一條龍服務？網笑：結婚生死全搞定

相關新聞

排水工程誤挖自來水管害5、600戶遭殃 桃市養工處：已聯繫台水

桃園市八德區今天下午因市府養工處施工造成自來水管線破管，導致部分區域停水；台水公司表示，約500至600戶受影響，因破管...

新竹市政府擬擴充敬老愛心卡 至農民直銷站消費使用

新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模...

新竹漁港漁具倉庫積沙嚴重 漁民酸「好看不好用」退租

新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫。但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，「...

白沙屯媽祖進香聚人潮 警加強宣導防扒（竊）小常識

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度進香活動即將開始，因聚集大量擁擠人潮，往年常發生隨香民眾財物遭竊（扒）情事，通霄警分局今...

瓦斯公安及消費權益不間斷 苗縣啟動今年桶裝瓦斯查核

苗栗縣府工商發展處接獲陳情，苑裡鎮一處疑似非法存放桶裝液化石油氣，今天上午工商發展處會同消防局前往疑似非法囤積瓦斯處所，...

台積電來龍科？桃園德龍國小廢校 家長議員齊反對

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，龍潭區德龍國小面臨廢校，市府教育局正在評估廢校或併校，消息披露引起家長反對，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦