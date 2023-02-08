聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹市政府擬擴充敬老愛心卡 至農民直銷站消費使用
新竹市農會今天召開第10屆理事會第12次會議與今年度第一次理事會，去年底上任的市長高虹安受邀參與瞭解農會相關業務與運作模式。高也在會中宣布未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，帶動農產消費。
高虹安表示，農會是農民方便可靠的「好厝邊」，扮演政府與農民間重要的溝通橋樑。市府團隊近年來積極與農會合作共同舉辦荔枝節、好香米、農特產品推銷、農民節、茶花季等活動，將竹市具特色農產品發揚光大，並感謝農會長期支持市政推動。
高虹安也提到，未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，便利長輩可以購物刷卡消費，增加直銷站營業額同時帶動農業產品的產銷循環，創造農民更多收益。
「新竹市農會去年在各縣市農會中成績表現優異，堪稱是農會界的模範生」高虹安也讚許，去年是個歷經考驗的一年，在面臨疫情嚴峻挑戰，物價通貨膨脹，經濟成長衰退重重考驗中，竹市農會業務仍逆勢成長，盈餘節節上升，業績大幅成長，市府未來也將持續支持新竹市農會，共創農民福祉。
竹市府產發處長許智堡說，市府首創針對65歲以上領有老農津貼的農民補助農保、健保的自付款，還有如野鼠防除餌劑、病蟲害防治藥劑、稻穀及肥料運費、農業資材、農特產促銷等也納入補助，以減輕農民負擔並持續與農會合作打造優質農業環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言