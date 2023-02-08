聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹漁港漁具倉庫積沙嚴重 漁民酸「好看不好用」退租
新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫。但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，「好看不好用」出現漁民退租，市府產發處回應，市府不定期清沙，經了解現僅1名漁民退租，會再和漁會討論清沙頻率。
位於南寮地區的新竹漁港不僅是新竹重要觀光景點，也是漁民重要據點，市府過去爭取到漁業署1億元經費改善漁民作業環境，其中1項工程重點是拆除老舊倉庫，重新打造漁具倉庫，並將新增公廁、打造觀海木平台銜接打卡熱點魚鱗天梯，2020年完工。
但有漁民反映漁具倉庫配合漁港景觀不錯，但實際上陸續出現積沙問題，只好選擇退租。新竹區漁會總幹事童錦杰說，漁具倉庫有30多名漁民承租，市府建設屬於漁港公共設施，並交由漁會代管，因為漂沙不斷淤積，還有坍方狀況，確實有漁民退租。
童錦杰也提到，新市府新氣象，前市府前年因應波光市集開張，將碼頭作業區畫上紅線禁止漁民車輛停放，作為行人徒步區，招致漁民反彈抗議，好在新市府上任後，聽取漁民心聲從善如流，1月份已將不合理的紅線塗銷，也盼市府後續多重視漁民需求。
市府產發處回應，新竹漁港漁具倉庫因地理位置，每逢秋冬季節風沙吹拂，容易在倉庫區域積沙，市府會視現場狀況不定期清沙，最近一次清沙是在1月19日，主要能讓漁民可順利開啟漁具倉庫的門。至於倉庫功能並未因積沙問題損壞，都可以正常使用。
產發處說明，漁港共有34座倉庫，供漁民承租擺放漁具，經向漁會了解有1名漁民因積沙問題退租，後續有排隊的漁民遞補進來，倉庫仍為滿租。但確實有承租漁民反映風沙很大會漂進貨櫃倉庫，市府後續將跟漁會、承租漁民討論，是否調整清沙頻率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言