快訊

俄烏戰爭來首次！澤倫斯基8日訪英國 將與英相會晤、在議會發表演說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹漁港漁具倉庫積沙嚴重 漁民酸「好看不好用」退租

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、改善修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫，但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，有漁民退租。記者張裕珍／攝影
新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、改善修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫，但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，有漁民退租。記者張裕珍／攝影

新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫。但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，「好看不好用」出現漁民退租，市府產發處回應，市府不定期清沙，經了解現僅1名漁民退租，會再和漁會討論清沙頻率。

位於南寮地區的新竹漁港不僅是新竹重要觀光景點，也是漁民重要據點，市府過去爭取到漁業署1億元經費改善漁民作業環境，其中1項工程重點是拆除老舊倉庫，重新打造漁具倉庫，並將新增公廁、打造觀海木平台銜接打卡熱點魚鱗天梯，2020年完工。

但有漁民反映漁具倉庫配合漁港景觀不錯，但實際上陸續出現積沙問題，只好選擇退租。新竹區漁會總幹事童錦杰說，漁具倉庫有30多名漁民承租，市府建設屬於漁港公共設施，並交由漁會代管，因為漂沙不斷淤積，還有坍方狀況，確實有漁民退租。

童錦杰也提到，新市府新氣象，前市府前年因應波光市集開張，將碼頭作業區畫上紅線禁止漁民車輛停放，作為行人徒步區，招致漁民反彈抗議，好在新市府上任後，聽取漁民心聲從善如流，1月份已將不合理的紅線塗銷，也盼市府後續多重視漁民需求。

市府產發處回應，新竹漁港漁具倉庫因地理位置，每逢秋冬季節風沙吹拂，容易在倉庫區域積沙，市府會視現場狀況不定期清沙，最近一次清沙是在1月19日，主要能讓漁民可順利開啟漁具倉庫的門。至於倉庫功能並未因積沙問題損壞，都可以正常使用。

產發處說明，漁港共有34座倉庫，供漁民承租擺放漁具，經向漁會了解有1名漁民因積沙問題退租，後續有排隊的漁民遞補進來，倉庫仍為滿租。但確實有承租漁民反映風沙很大會漂進貨櫃倉庫，市府後續將跟漁會、承租漁民討論，是否調整清沙頻率。

新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、改善修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫，但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，有漁民退租。記者張裕珍／攝影
新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、改善修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫，但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，有漁民退租。記者張裕珍／攝影
新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、改善修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫，但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，有漁民退租。記者張裕珍／攝影
新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、改善修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫，但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，有漁民退租。記者張裕珍／攝影

漁民 新竹 碼頭 漁業署

延伸閱讀

船形新地標服務再出航 布袋海巡新建廳舍落成打卡熱點

野柳神明水裡來、火裡去 轎夫抬輦轎橫渡漁港 踩過炭堆

寒流冷翻！漁港驚見正妹脫到剩「比基尼」 影片曝光全場心疼

淡水走春趣 大屯溪、六塊厝漁港享生態之旅

相關新聞

排水工程誤挖自來水管害5、600戶遭殃 桃市養工處：已聯繫台水

桃園市八德區今天下午因市府養工處施工造成自來水管線破管，導致部分區域停水；台水公司表示，約500至600戶受影響，因破管...

新竹漁港漁具倉庫積沙嚴重 漁民酸「好看不好用」退租

新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫。但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，「...

白沙屯媽祖進香聚人潮 警加強宣導防扒（竊）小常識

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度進香活動即將開始，因聚集大量擁擠人潮，往年常發生隨香民眾財物遭竊（扒）情事，通霄警分局今...

瓦斯公安及消費權益不間斷 苗縣啟動今年桶裝瓦斯查核

苗栗縣府工商發展處接獲陳情，苑裡鎮一處疑似非法存放桶裝液化石油氣，今天上午工商發展處會同消防局前往疑似非法囤積瓦斯處所，...

台積電來龍科？桃園德龍國小廢校 家長議員齊反對

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，龍潭區德龍國小面臨廢校，市府教育局正在評估廢校或併校，消息披露引起家長反對，...

苗栗客家文學花園辦理促參案招商 盼打造旅遊新亮點

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」在完成第2期工程後，目前辦理第3期工程規畫，並已同步展開促參案的招商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦