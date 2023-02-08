新竹漁港漁具倉庫積沙嚴重 漁民酸「好看不好用」退租

新竹市政府2019年爭取中央經費改善新竹漁港碼頭、修船廠等設施，其中包含拆除並新建漁具倉庫。但漁具倉庫漂沙、積沙嚴重，「好看不好用」出現漁民退租，市府產發處回應，市府不定期清沙，經了解現僅1名漁民退租，會再和漁會討論清沙頻率。

位於南寮地區的新竹漁港不僅是新竹重要觀光景點，也是漁民重要據點，市府過去爭取到漁業署1億元經費改善漁民作業環境，其中1項工程重點是拆除老舊倉庫，重新打造漁具倉庫，並將新增公廁、打造觀海木平台銜接打卡熱點魚鱗天梯，2020年完工。

但有漁民反映漁具倉庫配合漁港景觀不錯，但實際上陸續出現積沙問題，只好選擇退租。新竹區漁會總幹事童錦杰說，漁具倉庫有30多名漁民承租，市府建設屬於漁港公共設施，並交由漁會代管，因為漂沙不斷淤積，還有坍方狀況，確實有漁民退租。

童錦杰也提到，新市府新氣象，前市府前年因應波光市集開張，將碼頭作業區畫上紅線禁止漁民車輛停放，作為行人徒步區，招致漁民反彈抗議，好在新市府上任後，聽取漁民心聲從善如流，1月份已將不合理的紅線塗銷，也盼市府後續多重視漁民需求。

市府產發處回應，新竹漁港漁具倉庫因地理位置，每逢秋冬季節風沙吹拂，容易在倉庫區域積沙，市府會視現場狀況不定期清沙，最近一次清沙是在1月19日，主要能讓漁民可順利開啟漁具倉庫的門。至於倉庫功能並未因積沙問題損壞，都可以正常使用。