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排水工程誤挖自來水管害5、600戶遭殃 桃市養工處：已聯繫台水
桃園市八德區今天下午因市府養工處施工造成自來水管線破管，導致部分區域停水；台水公司表示，約500至600戶受影響，因破管口徑較小，修復時間相對較快，預計修復時間為1至2小時，公告停水時間至今晚9點，若修復進度超前，將提早供水，降低對民眾影響。
台水公司網站顯示，因八德區建國路972巷口遭桃園市養工處排水改善工程挖損搶修，停水地區為八德區介壽路二段、同和路、大勤街、大和路、巧克力街、建國路、文昌街、新興路、桃拾街、桃新街、永固街、瑞源街、福僑街、福國街、金和路、銀和街、鴻昌街沿線含巷弄。
養工處長劉軍希表示，此區域正進行側溝改善及排水改向工程，下午試挖探勘時，工人不慎挖破管線，已聯絡台水提早修復，盡速供水。
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