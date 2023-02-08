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白沙屯媽祖進香聚人潮 警加強宣導防扒（竊）小常識
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度進香活動即將開始，因聚集大量擁擠人潮，往年常發生隨香民眾財物遭竊（扒）情事，通霄警分局今年特協請白沙屯媽祖志工協會，參與加強防扒（竊）、防搶、防詐騙、反毒、防疫等宣導作為，以維護民眾平安順利完成進香之旅。
預計今年報名跟隨媽祖遶境的虔誠信徒超過10萬人以上，通霄警分局將編排便衣刑警混入人群之中，防制扒（竊）案發生，也提醒在人潮洶湧、熱鬧氣氛中，「扒手」易混入朝拜信徒中伺機而動，進香民眾應隨時提高警覺，注意個人攜帶物品，以避免自身財物損失。
警方表示，通常扒竊過程極為短暫，竊賊會先觀察香客衣袋、提包、背包，在人群中穿梭尋找目標，一旦選定就尾隨不放，趁人多擁擠或車體晃動時，用手或胳膊觸摸試探目標；接著扒手動手行竊前，會以聲東擊西、博取同情、佯裝好意等方式分散民眾注意力，阻擋被害人視線，得手後會把錢物轉遞給同夥儘快逃離現場。
警方提出幾點防竊小常識：
（1）進香期間用餐時應提高警覺，若發現身旁有人東張西望、甚至在人群中推擠流竄，八成就是扒手。
（2）切記「財不露白」，人多擁擠時，請將背包背掛於身體前面或將金錢重要物品放入衣褲前面口袋內，以避免扒手從身後扒竊。
（3）提醒開車前往進香民眾，應將車輛停放於光線良好或有架設監視器處，當欲下車時離開時，千萬不要將皮包或貴重財物放在車上，以防止敲破車窗偷竊等類似案件發生。
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