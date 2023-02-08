白沙屯媽祖進香聚人潮 警加強宣導防扒（竊）小常識

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度進香活動即將開始，因聚集大量擁擠人潮，往年常發生隨香民眾財物遭竊（扒）情事，通霄警分局今年特協請白沙屯媽祖志工協會，參與加強防扒（竊）、防搶、防詐騙、反毒、防疫等宣導作為，以維護民眾平安順利完成進香之旅。

預計今年報名跟隨媽祖遶境的虔誠信徒超過10萬人以上，通霄警分局將編排便衣刑警混入人群之中，防制扒（竊）案發生，也提醒在人潮洶湧、熱鬧氣氛中，「扒手」易混入朝拜信徒中伺機而動，進香民眾應隨時提高警覺，注意個人攜帶物品，以避免自身財物損失。

警方表示，通常扒竊過程極為短暫，竊賊會先觀察香客衣袋、提包、背包，在人群中穿梭尋找目標，一旦選定就尾隨不放，趁人多擁擠或車體晃動時，用手或胳膊觸摸試探目標；接著扒手動手行竊前，會以聲東擊西、博取同情、佯裝好意等方式分散民眾注意力，阻擋被害人視線，得手後會把錢物轉遞給同夥儘快逃離現場。

警方提出幾點防竊小常識：