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拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

瓦斯公安及消費權益不間斷 苗縣啟動今年桶裝瓦斯查核

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府聯合稽查小組，上午前往苑裡鎮被檢舉處所突檢，經查現場並無堆放桶裝瓦斯。圖／苗縣府提供
苗縣府聯合稽查小組，上午前往苑裡鎮被檢舉處所突檢，經查現場並無堆放桶裝瓦斯。圖／苗縣府提供

苗栗縣府工商發展處接獲陳情，苑裡鎮一處疑似非法存放桶裝液化石油氣，今天上午工商發展處會同消防局前往疑似非法囤積瓦斯處所，執行聯合稽查，不過並無所獲；縣府表示，瓦斯公安及消費權益問題層出不窮，今年桶裝瓦斯查核也正式啟動，以維護民眾生命財產安全。

縣府表示，上午聯合稽查行動，經查現場並無堆放桶裝瓦斯。民眾若欲經營桶裝液化石油氣零售業務，應至工商科辦理商業登記並向消防局登記列管合法儲存場所，合法登記維護權益並共同維護公共安全。

另外，經營桶裝液化石油氣零售業務，應於營業場所備置氣源流向供銷資料，並揭示零售價格資訊，確保銷售的液化石油氣重量，與桶裝高壓氣體容器標示之重量相符。

縣府為保障民眾使用桶裝瓦斯權益，每年不定期辦理桶裝瓦斯重量查核，針對重量明顯與標示重量不符之情形，除當場要求零售業者立即改善，後續並將依「石油管理法」第47條第6項規定處以10萬元罰款，並將不定期辦理桶裝液化石油氣重量查核作業，嚴格為消費者權益把關。

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