台積電來龍科？桃園德龍國小廢校 家長議員齊反對

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，龍潭區德龍國小面臨廢校，市府教育局正在評估廢校或併校，消息披露引起家長反對，藍綠市議員今天也表態不贊成廢校，藍營議員提出規畫都市計畫配套作法，綠營議員建議龍科附近徵地遷建新的德龍雙語國中小。

去年底九合一大選前，桃園前市長長鄭文燦及民進黨桃園市長候選人提出台積電在龍潭科技園區設廠政見，桃園市長張善政當時批評是「選舉操作」，但是行政院前院長蘇貞昌視察敲定國科會啟動龍科三期作業，前市府畫設龍科三期用地計畫，納入德龍國小校地。

市府教育局表示，市府去年底推動龍科三期用地計畫，納入德龍國小用地，德龍國小現有11個班級及附設幼兒園學生總共220人，為2個里學區小校，該局評估附近已無公有地面積可遷建，正在評估廢校將學生轉至鄰近學校就讀，或是在鄰近學校空間增建教室併校。

德龍國小家長陳情說，德龍國小是在地2里居民子女就讀，如果因為台積電廢校，學生被迫轉到平鎮區祥安國小或龍潭國小就讀，距離遠十分不便。校長羅玫玲表示，該校從分校建立至今66年，校方已向教育局提供該校相關資料，聽說家長反對廢校，校方也希望保留學校。

市議員徐玉樹近日接到家長反映「不贊成德龍國小廢校」，徐表示，德龍國小位於龍科邊陲，考量2里居民子女就學權利，他反對為了工業區需求廢校，如今龍潭都市計畫跟不上發展，理應規畫新的都市計畫考量。市議員劉熒隆亦反對因為台積電要來廢校，造成德龍國小學生轉至平鎮、龍潭其他學校就讀不便。