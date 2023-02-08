苗栗客家文學花園辦理促參案招商 盼打造旅遊新亮點

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」在完成第2期工程後，目前辦理第3期工程規畫，並已同步展開促參案的招商作業，希望早日推動完成，結合對岸的出磺坑礦業歷史現場景點及大湖、泰安景區，打造苗栗另一處觀光遊憩帶。

苗栗縣文化觀光局指出，客家文學花園基地以公館鄉福德村南側、後龍溪畔約18.5公頃的公有地為規畫範圍，園區交通便捷，是台72線快速道路、台6線公路進入台3線、雪霸國家公園、泰安溫泉區的重要門戶，園區開發計畫爭取客委會補助分3期興建，其中1、2期工程包括區內道路、停車空間、活動廣場、賞景步道及休憩設施、濕地水岸景觀、意象梯田、遊客中心等設施都已相繼完成。

文觀局指出，園區第3期將延續前兩期工程的成果與目標，繼續發展營造客家文學花園，傳承客家精神與文學涵養，成為在地文藝展演場域，預計將再爭取1.3億元經費施設，目前已獲客委會補助1000萬元辦理規畫；此外客委會也補助1000萬元辦理園區遊客中心內部裝修工程，將在招商作業完成後發包施工。