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新竹縣婦幼館增建動工 要重新定位福利服務項目

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣婦幼館2樓增建動工，未來婦幼館將大變樣，有望成為竹北新地標；完工模擬圖。圖／竹縣府提供
新竹縣婦幼館2樓增建動工，未來婦幼館將大變樣，有望成為竹北新地標；完工模擬圖。圖／竹縣府提供

新竹縣府為滿足日益增長的婦幼福利需求，針對新竹縣婦幼館進行增建，將在原有空間上再增逾1500坪面積，規畫新設早療日間托育機構、多功能教室及展覽空間等，並將原有空間整建，希望能提供更好的社福服務品質，預計明年就會完工。

縣府社會處表示，婦幼館2樓增建面積達1千5百坪，1樓和地下室整建面積分別是1千5百坪及6百坪，預計明年完工，屆時婦幼館每年的服務人次也將從現行1萬4千人次，增長到2萬人次以上，並提供多項服務。

縣府指出，新竹縣婦幼館啟用至今已15年，縣府為擴大新竹縣婦幼館服務量能，透過婦幼館2樓增建工程，全面加強建物結構及增加可用空間，不過2021年即展開招標，卻因疫情導致缺工缺料，最後將經費增加到3.1億元，今天上午工程順利動工。

現有婦幼館設有家庭教育中心、家庭福利服務中心、托育資源中心等，社會處說明婦幼館未來規畫，1樓將設置發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心、早療日間托育機構、新竹縣家庭教育中心、公共托育家園、社會福利辦公室，2樓設置婦女福利服務中心、托育資源中心、新住民家庭服務中心、多功能教室。

社會處指出，去年婦幼館內各機構單位都已搬遷，如新竹縣家庭教育中心暫時搬遷至新竹縣第二運動場、新住民家庭服務中心暫時移至竹北市縣政十一街71號，未來增建工程完工後，各單位都會移回館內重新服務。

未來全新的新竹縣婦幼館設計，將是白色的波浪狀建築，與現有婦幼館設計有很大差別，透過高低漸層的再生綠建材，結合不同立面角度，讓新的婦幼館有律動感，還延伸樓板、廊道等連接室內外空間，創造多元空間場域，提供親子探索。

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