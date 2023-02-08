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苗栗就業中心2場徵才活動 36家提供近千工作機會

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心2月辦理2場次徵才活動，36家企業提供近千個就業機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心2月辦理2場次徵才活動，36家企業提供近千個就業機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心為協助失業者就業，及因應年後轉職需求，2月11日在苑裡國小學生活動中心（苗栗縣苑裡鎮中山路307號）、15日在竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號），辦理2場次徵才活動，36家企業提供近千個就業機會。

苑裡場次11日上午9點至下午1點在苑裡國小學生活動中心，24家苑裡在地及大甲幼獅工業區廠商參加，包含科技業、餐飲業及傳統產業等，提供工程師、技術員、業務人員、餐廳服務人員等436個職缺職缺。

竹南科場次15日上午9點至下午1點，以科技業為主，晶圓代工龍頭台積電誠徵技術員60人，光馳科技釋出業務、機械設計工程師、高級研發設計工程師、採購管理師等職缺，歡迎求職或轉職民眾前往參加。

苗栗就業中心主任陳懷峰建議求職者，活動當天徵才廠商將直接辦理面試，求職民眾應先盤點自身專長及技能，並做好功課，了解應徵職務的工作內容及企業概況，面試時態度積極誠摯，並注意服裝儀容，把握年後轉職的機會。

另為強化企業人才培訓，桃竹苗分署「企業人力資源提升計畫」補助企業辦理員工在職進修訓練，即日起受理申請至2月24日止，歡迎企業多加利用，更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、桃竹苗分署官網（thmr.wda.gov.tw），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，撥打免付費專線0800-777888洽詢。

求職 面試 徵才活動 勞動部

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