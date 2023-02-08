以工代賑變終身職？苗縣府要求1家戶1人1年為原則

苗栗縣政府盤點全縣37名以工代賑名單，發現有人一做就是13年，還有同一家庭2人同時做以工代賑，出現「終身職」奇怪現象，有失過渡期鼓勵自力脫貧的原意，要求「1家戶1人1年」為原則。

政府於2009年推出以工代賑，提供低收入戶、中低收入戶自力脫貧暫時性的工作機會，目前時薪170元，每個月最多工作23天，約2萬6000元，苗栗縣政府盤點發現出現「終身職」的奇怪現象。

縣府指出，全縣37名以工代賑，其中縣府13人，以1年為原則，另24人在鄉鎮市公所，發現持續雇用同一個人3到13年，並有夫妻都待在同一公所的狀況，曲解以工代賑用意，當成長期工作，也排擠其他低收入戶的需求。

以工代賑是對低收入戶救濟、扶助，希望能脫離貧窮，但是如果過度依賴，年紀漸漸增長，失去競爭力，更不容找到工作，陷入貧窮的陷阱，因此以工代賑希望提供過渡期熟悉職場，期間每個月有8小時的求職假，1年有120個小時的職業訓練假，幫助轉接到一般工作。

縣府表示，以工代賑希望公所配合「1家戶1人1年」為原則，如果有特殊狀況，再專案申請，例如低收入戶家庭的孩子正在讀夜間部，提供白天工作、晚上唸書的機會，但依去年8月修訂「苗栗縣政府辦理以工代賑實施要點」，最長年資3年，縣府評估有必要者，得延長1年，並以1次為限。