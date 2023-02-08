桃青年局推微型創業前導班 5系列課程免費報名

桃市府青年局今年首度開辦「微型創業前導班」課程，集結熱門5大微創產業主題，針對專門知識、開業歷程、經營實務、行銷宣傳等面向，開設創業前導免費課程，對於後續要投入微型創業的學員也將提供創業資金協助及其他開業諮詢輔導，今年2月咖啡微創前導班率先開課，1堂課供40個名額。

微型創業門檻較低，占青年創業類別8成以上，預計開設5大系列80堂課程，包含咖啡、餐飲、服飾、電商及美甲微創前導班。第一波在2月開設的咖啡微創前導班，課程除了提供產業現況、烘豆及咖啡製作專業知識外，更會直接針對連鎖品牌、社區店面、個人風格品牌或活動攤商等各類不同經營模式，解析開業需求及營運方式。也包含各種批貨及通路等行內專業門道，並實際到知名咖啡店裡親身體驗營業實況，讓每位學員以最深入的角度，近距離體驗咖啡創業。

青年局說，對於課程結業後要投入開業的學員，也會安排業界專家一對一專業諮詢，解決各種創業問題，並針對創業資金及公司行號登記提供協助，讓學員畢業即能創業。

青年局長侯佳齡表示，青年局成立青創資源中心，設置青年創業單一服務窗口，不分創業類別都可親洽或透過中心專線、臉書粉專、Line官方帳號多元諮詢；而青創資源中心將有南北2個服務據點，也有以文創及永續發展為主題成立的職人孵化基地與地方創生基地。