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迎接白沙屯媽祖進香 通霄鎮公所提供免費住宿、暫歇處
為迎接2023白沙屯媽祖進香起駕活動，來自全台的廣大信眾， 苗栗縣通霄鎮公所除了通霄海水域場2/11-2/20全程開放外，2/19-2/20媽祖回鑾通霄，另規劃六處暫歇息處，提供香燈腳們可以安心休息，儲備體力。
通霄鎮公所表示，規畫多處的歇息處，主要是提供香燈腳們可以安心休息，除了通霄海水域場，另有通霄國中、國小、鎮立游泳池、通霄演藝廳、慈后宮、通西里軍營公園。提醒大家最近的天氣早晚溫差大，尤其半夜冷颼颼，要注意保暖；住宿地點僅開放洗手間與住宿，盥洗設備暫不開放，還請見諒。
另外，為了方便大家前往拱天宮，也特別規畫有免費接駁車，無論是搭乘火車或是自行開車前往，都可以轉搭接駁車至拱天宮，歡迎大家多加利用外，也溫馨提醒：疫情期間，還是要佩戴好口罩；請依序上車不推擠，車上不開放站位；若時間許可，請提早抵達現場，避免人潮擁擠。
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