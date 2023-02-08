迎接白沙屯媽祖進香 通霄鎮公所提供免費住宿、暫歇處

為迎接2023白沙屯媽祖進香起駕活動，來自全台的廣大信眾， 苗栗縣通霄鎮公所除了通霄海水域場2/11-2/20全程開放外，2/19-2/20媽祖回鑾通霄，另規劃六處暫歇息處，提供香燈腳們可以安心休息，儲備體力。

通霄鎮公所表示，規畫多處的歇息處，主要是提供香燈腳們可以安心休息，除了通霄海水域場，另有通霄國中、國小、鎮立游泳池、通霄演藝廳、慈后宮、通西里軍營公園。提醒大家最近的天氣早晚溫差大，尤其半夜冷颼颼，要注意保暖；住宿地點僅開放洗手間與住宿，盥洗設備暫不開放，還請見諒。