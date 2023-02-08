新竹市賞櫻勝地攻略！新竹公園800株櫻花盛開8成

2月櫻花季到來，新竹公園、左岸櫻花大道正迎接浪漫的粉紅花海，新竹市政府將於本周六（11日）舉行新竹公園櫻花季開幕儀式，也推估未來兩周新竹公園櫻花將到達高峰，歡迎民眾把握周末造訪新竹公園，麗池周邊的汽車格即日起至28日的周末假日將暫時改為機車收費格，提醒民眾多加注意。

市府指出，新竹市擁三大賞櫻勝地，其中以新竹公園櫻花面積最大、樹齡最高，總數逾800株，以河津櫻、八重櫻及富士櫻等品種為主，近日已盛開達8成，加上交通便利，距離新竹火車站、新竹轉運站僅需步行10分鐘，是能輕鬆抵達的平地賞櫻勝地。

城銷處指出，2023新竹公園櫻花季系列活動將於本周六登場，當天有圓形廣場野餐活動須事先報名。活動當日上午11時至20時還有「Yeah！櫻市集」，包含美味輕食、文創小物、主題遊戲等約40個攤位；中午12時至下午17時30分於階梯前廣場、圓形廣場、氣象站旁也有街頭藝人演出，如氣球秀、歌唱、舞蹈表演等。

城銷處提醒，新竹公園櫻花季期間，周末假日人潮眾多、周邊停車空間有限，建議搭乘大眾運輸工具前往賞花，或避開人潮尖峰利用平日時間到訪。此外，配合機車族停車需求，即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格改為機車臨時停車位（計次收費）。

市府指出，民眾除了至新竹公園賞櫻，隱身於新竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道的左岸櫻花大道，以河津櫻、山櫻為主，總長超過100公尺、數量約達300顆，現已陸續盛開，呼籲民眾把握賞花好時機。