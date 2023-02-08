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張善政重申用人唯才 還殘留酬庸心態的話「除惡務盡」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市政會議上介紹新首長時強調重申用人唯才不酬庸。記者鄭國樑／攝影
張善政市政會議上介紹新首長時強調重申用人唯才不酬庸。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天在市政會議上介紹兩位新上任首長桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、龍潭區長黃世琪，並重申用人唯才，包括桃捷公司與市府局處用人都要專業考量，如果還殘留酬庸心態的話務必「除惡務盡」。

張善政介紹沈志藏時表示，大家稍微google就可以查到他退休前，在台北捷運公司任職時有非常豐富的經驗，有豐功偉績，很高興他退休後仍願意到桃園奉獻付出。

張善政強調用人唯才，並表示不諱言過去跟很多議員接觸的場合，都一再提醒和問他桃捷公司有沒有酬庸式用人，媒體也報導桃捷除了營運機場線，將來會有更大的發展空間，其實機場的營運量並不高，但是比起新北和台北市，有需要用到4位副總經理嗎？這個質疑他聽到了，在秉持專業、用人唯才的前提下只留一位，這是第一階段。第二階段就是沈志藏上任董事長後，要讓桃捷的企業文化非常優質，如果還殘留酬庸心態的話務必「除惡務盡」。

張善政強調健康的企業應該專業導向，他不只針對桃捷公司，包括市政府最近局處長正在調整一些幕僚人選，他要特別呼籲用人唯才。

張善政也介紹另一位新上任的是龍潭區區長黃世琪，表示黃世琪是公所主任秘書，從基層做起擔任過龍潭鄉公所時期課員、村幹事，改制後擔任過課長、主任秘書。張善政說明這次派區長人選考慮很 久，也徵詢地方鄉親意見，黃是最佳人選期許他好好做事並跟地方多溝通。

張善政 桃捷

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