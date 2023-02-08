擴大新竹孩童視野 工研院合作慈濟基金會辦綠能科技體驗營

新竹市政府攜手工研院及慈濟基金會，昨辦「公益兒童綠能科技體驗營」，協助30名新住民子女及弱勢家庭的兒少至工研院光復院區，參觀「生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）」與「銀髮聚寶盆試驗場域」，並體驗製作太陽能車、氫能科技，並透過志工們的陪伴，參加深入淺出的實作課程，啟發孩童對於綠能科技的了解。

市長高虹安說，為促進環保生態教育、打造幸福、健康、永續的宜居城市，市府與工研院及慈濟基金會首度三方共同合作，促成本次一日「公益兒童綠能科技體驗營」，以「綠能、科技、環保、感恩、尊重、愛」為主題設計，並透過寓教於樂動手做的方式，提供孩童們不一樣的多元體驗，進而拓展自己的視野，以及培養孩子們積極主動學習的心，同時給予孩童愉快的寒假營隊體驗。

高虹安指出，竹市為世界科技產業重鎮，亦為一座科技城市，這次結合工研院的綠能科技專業，以及慈濟的環保人文應用，攜手辦理公益綠能科技體驗營，以新竹市科技產業的先進技術，致力提供弱勢兒童關懷，協助新住民及弱勢家庭子女探索職涯及拓展視野，讓他們有機會可以接觸到最先進、前瞻的公益綠能科技，同時藉由活動鼓勵社會大眾重視孩子們的身心健康、教育等權益。

工研院副總營運長何大安，同時身兼工研院社會公益委員會主委，他說，工研院長期重視科技教育，希望藉由科普教育向下扎根，啟發孩子的學習動力。此外，為配合聯合國永續發展目標（SDGs）的SDG4優質教育確保孩童能獲得永續發展所需的知識與技能。工研院將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以簡單的DIY材料帶領小朋友做出太陽能車、體驗氫能科技，從實做中培養淨零永續的概念，啟發小朋友對科學探索的潛能，達到科技教育向下扎根的目標。

慈濟基金會執行長顏博文表示，此次活動透過新竹慈濟志工的用心投入與支持，不僅希望兒童能對創新科技有所了解，也希望透過慈濟人文的引導，讓學童能具有對環境、社會的環保意識及行動素養，種下「感恩、尊重、愛」的愛心影響力，一起攜手落實友善環境，進而影響家庭、同儕，甚至是社會。

「超級開心！我一定要帶回去和家人分享。」參加營隊的唐姓學生表示，營隊課程相當有趣，其中印象最深刻的是製作太陽能車，從原本的小零件，經過老師的介紹與教導，以及隊輔大哥哥大姊姊們的陪伴，由自己親手組裝完成，非常有成就感。