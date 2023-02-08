獅頭山雙城一日遊 參山風景處推出電輔車上網預約行程

交通部觀光局參山國家風景區管理處推出租借電輔車上網預約行程，可輕鬆愉快遊獅頭山北線（峨眉湖+北埔）及南線（峨眉湖+南庄），參山處邀大家以單車到戶外體驗一場身心舒暢的山川原野輕旅行，穿梭在美麗的獅頭山林野及小鎮老街之間，感受獅頭山一日雙城的新玩法。

參山處長曹忠猷表示，參山處去年辦了3場領騎達人培訓，透過專業課程指導與經驗傳承，實地對在地景點深度了解，今年每一場單車旅行都會派出專業領騎達人、導覽人員隨行，要讓遊客享受舒適又有深度的旅程，獅頭山2至5月都有不同的賞花季，是規畫獅頭山旅遊的最佳選擇。

參山處規畫的遊程分為南線，由苗栗縣竹南火車站出發，騎電輔車到峨眉湖，透過自行車能更真實感受湖光山色之美，行程拜訪細茅埔吊橋、大佛、臨水步道、十二寮等景點，隨後接走人車較少的苗19線，收納綠樹成蔭的林道到巴巴坑道參觀及用餐，再往南庄鄉暢遊老街，從桂花巷、日治時期遺留的建築、百年永昌宮及歷史悠久的南庄老郵局，康濟吊橋等。

獅頭山北線帶大家走進「茶金」連續劇的時光，北埔這個充滿客家農村樣貌的小鎮，除了茶歷史，北埔老街是全台古蹟密度最高的老街， 短短數百公尺的街上就擁有7座古蹟景點，老街巷道保留傳統古厝改造成老宅咖啡店，穿梭在寧靜的小巷弄，有吃不完的美食和伴手禮，如客家菜、粄條、擂茶、柿餅、菜包等，加上峨眉湖的湖光美色，這趟套裝的雙城一日遊，藉電輔車在獅頭山輕鬆樂遊。

參山處表示，獅頭山一日雙城新玩法超值好康，2至5月以預約方式遊獅頭山，價值逾2000元的行程體驗價，只要699或599元，包括專業領騎及導覽、美味午餐和坑道參觀，租賃電動輔助自行車服務一台1300，優惠價只要800元。另外消費滿200元，參山就送價值500元的在地特色及單車必備伴手禮，包括茶及點心伴手禮。