桃園2月迎櫻花季 北橫賞櫻地圖曝光美景不錯過

北橫公路沿線山櫻花每年1月上旬到2月上旬開花，目前復興區角板山行館園區、市郊桃園區虎頭山等公園也有粉紅山櫻花盛開。桃園市風景管理處為方便遊客查詢復興區10餘個賞櫻景點路線與預估花期，在官網推出「2023北橫櫻花季賞櫻地圖」，標示北橫多個賞櫻地點的預估花期及櫻花品種，讓民眾在桃園就能展開賞櫻之旅。

風管處預估，即起至10日前在東眼山櫻花大道、13日前在小烏來有機會欣賞到山櫻花；15日起至3月15日中心路預估可欣賞到富士櫻、千島櫻；20日起至3月8日中巴陵櫻木花道昭和櫻預計盛開；22日起至3月7日在詩朗櫻花步道、櫻花坡楓葉谷有機會看到八重櫻與粉紅佳人。

22日起至3月10日在比亞外估計有昭和櫻；22日起至3月10日在拉拉山遊客中心有機會看到千島櫻、吉野櫻；22日起至3月9日在光華櫻花故事林道則可見到昭和櫻盛開。

風管處表示，今年受到氣候等因素，北橫沿線各式花種相較去年晚了約2周左右才陸續綻放，目前迎賓的是山櫻花，已吸引不少民眾朝聖。