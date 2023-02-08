配合台電停電施工 楊梅9日停水8小時影響2125戶

台灣自來水公司第二區管理處配合台電停電施工，「食水坑加壓站」將停水，預計於明日9時起至下午5時止施工停水，將影響楊梅2125戶，民眾務必預先儲水備用。

這次停水區域為楊梅區瑞坪里、三民里、金溪里及梅溪里部分地區（三民東路一帶），自明日9時起至下午5時止共8小時。

桃市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

為儘早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經發局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。