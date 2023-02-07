桃園新總圖開館近2個月 停車場卻還沒開放惹民怨

桃園市立圖書館新總館去年12月啟用，吸引63萬人次參觀，不過地下停車場至今卻尚未啟用，停車位一位難求引來批評。館方表示，停車場經重新招標後，將由日月亭公司委託管理，預計2月中旬啟用。

新總圖位於藝文園區，一旁就是桃園展演中心，假日時停車位本就不好找。市府統計，藝文園區地下停車場共有517個車格、展演中心則有87格，新總館的地下停車場也設置401席汽車格、400席機車格，但停車場卻未和新總館同步開放，連在總圖上班的員工、志工都必須在遠處找車位停車，考驗市民「搶車位」的能力。

據了解，新總圖停車場原預定由嘟嘟房進駐，後期卻因營運考量，改由日月亭公司經營，目前仍須調整部分設施，導致開放時間延期。

議員黃瓊慧批評，藝文園區假日人潮多，附近又有捷運綠線施工，交通本就擁塞；年假期間市民帶家人到總圖參觀，沒想到停車場還沒開放，連帶讓周邊的南平路、新埔六街路邊常見臨停車輛，市府應設法解決。

總圖館長姚敦明表示，廠商有權更換協力廠商，館方予以尊重，停車場目前決議由日月亭股份有限公司接手，預計2月中旬就會開放停車場；未來汽車平日收費每小時40元、假日50元，機車平日每次30元、假日每小時10元，周邊里民優惠則是公告定價打8折。