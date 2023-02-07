竹縣將實施首波簡政便民措施 民代盼後續能更有感

新竹縣長楊文科連任後一再強調要去除行政上的「淤泥效應」，新竹縣府各局處近日將實施58項簡政便民措施，未來民眾洽公有多項服務都可線上申請，且縣府行政處表示，接下來還會再有134項簡政便民措施會陸續上路。

楊文科表示，對於行政革新，經過府內討論後，彙整出192項與民眾相關的行政流程簡化項目，希望大幅縮短行政流程，他說「這是行政革新的開始，縣府也會做好滾動式檢討，讓行政流程越簡單越好，讓民眾更方便。」

楊文科一再強調的「淤泥效應」，是指繁瑣行政作業流程導致行政效率低落的情況，因此他不僅在今年元旦升旗典禮上倡導，更不斷在各場合提及，要讓新竹縣府行政作業去除淤泥效應，以提升行政效率、便利民眾。

首波公布的58項簡政措施施行局處，範圍涵蓋工務處、社會處等12個局處單位，將在本周公告在縣府官網上並同步實施，後續還有第二波及第三波共134項簡政措施，因有修法要求或系統建置要求，將待條件許可後由楊文科簽署實行。

首波簡政措施中，有多項業務或申辦資料方式都由過去的紙本作業增加線上申請，例如未來可在新竹縣警察局網站直接申領交通事故初判表、稅務局網站申請地價稅自用住宅稅率、新竹瓦斯瓦斯費帳單補寄等，擴大電子化及簡化作業流程。

簡政措施其中還提到，捕蜂業務未來將由農業處與消防局透過Line群組傳遞資訊，民眾只要打119通報，就會自動轉給農業處在2小時內與報案人聯繫、到場處理，讓民眾不用煩惱到底該找誰處理。

縣府行政處長周秋堯表示，192項簡化措施分為三階段實施，其中58項未涉及相關法令修正，列為首波優先執行，其餘項目依可行性分為第二、三階段滾動式檢討，只要簽准後，就會陸續發布。

周秋堯指出，例如建照變更設計案，可能只是增加窗戶等小規模異動，過去要求檢附全套圖說或權利證明文件、簽證表用印等，經這次檢討後大幅簡化，僅就變更部分圖說檢附，若建照申請書誤繕時，也僅需重新上傳設計人簽章即可。

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，她就曾遇過一位識字不多的老婦為了整修老房子，找來承包商修繕，卻因雙方合約內容不清楚，疑似未申請建照，日後被檢舉違建卻已找不到原先承包商，只好再另外找建築師送件申請建照，但手續繁複又需限期完工，對民眾而言確實非常困擾。

蔡蕥鍹指出，除了建築管理業務易有爭議，此外其他新措施尚未完全公告，無法讓多數民眾有感，除需加強宣導，希望後續若民眾對新的行政流程有反彈或建議，縣府應盡快檢討改進，而目前58項簡政措施多屬縣府內部行政流程改進，與民眾生活較無直接關係，期待後續公布的簡政措施能讓民眾更有感。