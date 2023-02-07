竹縣將實施首波簡政便民措施 民代盼後續能更有感
新竹縣長楊文科連任後一再強調要去除行政上的「淤泥效應」，新竹縣府各局處近日將實施58項簡政便民措施，未來民眾洽公有多項服務都可線上申請，且縣府行政處表示，接下來還會再有134項簡政便民措施會陸續上路。
楊文科表示，對於行政革新，經過府內討論後，彙整出192項與民眾相關的行政流程簡化項目，希望大幅縮短行政流程，他說「這是行政革新的開始，縣府也會做好滾動式檢討，讓行政流程越簡單越好，讓民眾更方便。」
楊文科一再強調的「淤泥效應」，是指繁瑣行政作業流程導致行政效率低落的情況，因此他不僅在今年元旦升旗典禮上倡導，更不斷在各場合提及，要讓新竹縣府行政作業去除淤泥效應，以提升行政效率、便利民眾。
首波公布的58項簡政措施施行局處，範圍涵蓋工務處、社會處等12個局處單位，將在本周公告在縣府官網上並同步實施，後續還有第二波及第三波共134項簡政措施，因有修法要求或系統建置要求，將待條件許可後由楊文科簽署實行。
首波簡政措施中，有多項業務或申辦資料方式都由過去的紙本作業增加線上申請，例如未來可在新竹縣警察局網站直接申領交通事故初判表、稅務局網站申請地價稅自用住宅稅率、新竹瓦斯瓦斯費帳單補寄等，擴大電子化及簡化作業流程。
簡政措施其中還提到，捕蜂業務未來將由農業處與消防局透過Line群組傳遞資訊，民眾只要打119通報，就會自動轉給農業處在2小時內與報案人聯繫、到場處理，讓民眾不用煩惱到底該找誰處理。
縣府行政處長周秋堯表示，192項簡化措施分為三階段實施，其中58項未涉及相關法令修正，列為首波優先執行，其餘項目依可行性分為第二、三階段滾動式檢討，只要簽准後，就會陸續發布。
周秋堯指出，例如建照變更設計案，可能只是增加窗戶等小規模異動，過去要求檢附全套圖說或權利證明文件、簽證表用印等，經這次檢討後大幅簡化，僅就變更部分圖說檢附，若建照申請書誤繕時，也僅需重新上傳設計人簽章即可。
新竹縣議員蔡蕥鍹表示，她就曾遇過一位識字不多的老婦為了整修老房子，找來承包商修繕，卻因雙方合約內容不清楚，疑似未申請建照，日後被檢舉違建卻已找不到原先承包商，只好再另外找建築師送件申請建照，但手續繁複又需限期完工，對民眾而言確實非常困擾。
蔡蕥鍹指出，除了建築管理業務易有爭議，此外其他新措施尚未完全公告，無法讓多數民眾有感，除需加強宣導，希望後續若民眾對新的行政流程有反彈或建議，縣府應盡快檢討改進，而目前58項簡政措施多屬縣府內部行政流程改進，與民眾生活較無直接關係，期待後續公布的簡政措施能讓民眾更有感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言