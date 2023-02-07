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桃市楊梅部分里9日停水8小時 逾2000戶受影響

中央社／ 桃園7日電
桃園市府表示，台灣自來水公司配合台電施工，市內「食水坑加壓站」將從9日上午9時起至下午5時止共8小時停止供水，楊梅區瑞坪里等地約2125戶將受到影響。本報資料照
桃園市府表示，台灣自來水公司配合台電施工，市內「食水坑加壓站」將從9日上午9時起至下午5時止共8小時停止供水，楊梅區瑞坪里等地約2125戶將受到影響。本報資料照

桃園市府表示，台灣自來水公司配合台電施工，市內「食水坑加壓站」將從9日上午9時起至下午5時止共8小時停止供水，楊梅區瑞坪里等地約2125戶將受到影響，市民應預先儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天下午發布新聞稿指出，這次停水影響範圍為楊梅區的瑞坪里、三民里、金溪里及梅溪里部分地區（三民東路一帶），停水戶數約2125戶。

經發局表示，台灣自來水公司配合台電施工，停水期間預計從9日上午9時起到下午5時止共8小時，請民眾預先儲水備用。為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

經發局提醒民眾，預先於停水前6小時完成儲水並節約用水，避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，同時提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，經發局指出，市民若仍無水可用，可通知自來水公司或經發局將立即處理，除電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，也可以向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 桃園

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