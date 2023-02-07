竹北戶政事務所老舊狹小惹民怨 縣府擬覓地遷建

新竹縣議員陳凱榮今天表示，竹北人口成長快速，竹北戶政事務所空間狹小廳舍老舊，讓洽公民眾苦不堪言。竹縣府指出，計畫另覓他地新建，目前優先讓辦公分流，疏解洽公人潮。

陳凱榮今天出席新竹縣議會縣政考察，並前往新竹縣政府了解縣政業務等。陳凱榮告訴中央社記者，竹北市戶政事務所建於民國77年，當時竹北人口數僅5萬6000人，但依據縣府截至今年1月統計資料，竹北人口已達21萬人，增加逾4倍，不僅洽公人潮多，且因洽公等候的區座位不足，常有長輩站著排隊等叫號，實在辛苦。

他指出，戶政事務所外的停車空間是與竹北市公所、代表會共同使用，面對大量洽公人潮，停車格更是一格難求，讓洽公的民眾苦不堪言，希望縣府能尋找一處合適地點與空間，並透過整體規劃提供民眾更便利的洽公環境。

對此，新竹縣民政處長賴江海向中央社記者表示，竹北市戶政事務所確實空間狹小不敷民眾使用，且建築歷史也超過30年屬於老舊建物，目前計畫另尋他地新建，但迫切的是急需解決空間問題。

賴江海指出，目前正盤點縣府可用空間，優先辦理辦公分流為主要方向，以紓解人潮，同步進行新建案的評估與規劃，全面改善民眾洽空環境。