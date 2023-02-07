桃園市府治安會報 張善政：警方要用淺顯語言呈現證據

桃園市政府今天舉行第61次治安會報，市長張善政開場致詞指出，國民法官上路，未來警方要學會以淺顯語言呈現證據，並減少偵辦期間蒐證引發的不信任，也盼對犯罪嫌疑人毋縱毋枉，以保障治安。

桃園市府今下午2時在市警局禮堂舉辦「第61次治安會報暨一月公共安全及食品藥物安全會報」，由市長張善政主持，包括桃園地檢署襄閱主任檢察官李允煉、警察局長吳坤旭，以及各局處長均出席。

張善政致詞表示，今年農曆年很平安，雖然有少數案件，但警察同仁都能短時間內掌握案情，讓所有市民安心過年，警政署今年在過年期間，對案件掌控也很不錯，謝謝所有警界同仁努力。

張善政表示，國民法官法通過後，未來員警上法庭要面對國民法官們，他們的法學素養不如專業法律人士，警方如何用淺顯的語言呈現證據、減少蒐證過程引發的質疑及不信任，是在新審判型態下要面對的挑戰，相信警察同仁在過去的座談會中，已獲得良好教育。