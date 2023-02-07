中壢施工挖破瓦斯管 預計4時30分許搶修完畢

桃園中壢南園二路、華夏街口今上午11時許，施作的汙水下水道工程不慎開挖到地下20公分被水泥包覆的4吋瓦斯支管，欣桃瓦斯接獲通報後，緊急至現場搶修，欣桃瓦斯表示，目前附近約300戶住戶受影響，無瓦斯可用，預計下午4時30分許搶修完成。

中壢南園二路、新生路近期不斷在施作汙水下水道工程，不過今天上午不慎挖角到瓦斯支管，消防人員及欣桃瓦斯獲報後，到場緊急搶修；中壢忠福里長謝光輝表示，上午得知瓦斯管破損後有到現場查看，有飄散些微的瓦斯味。

消防第二大隊指出，獲報後至現場佈一水線防護，不過未出水；欣桃瓦斯指出，此管線較淺層，因此採用水泥包覆方式保護管線，現將南園二路附近瓦斯供氣開關關閉積極搶修，約影響300戶住戶，預計下午4時30分許許搶修完畢。

桃市府水務局說，一般瓦斯管線都會設置在地面1.2米處，不過此段僅有20公分，該瓦斯管也未放置警示帶，後續會釐清施工的圖資是否正確及是否開挖在正確位置上，並釐清責任歸屬，現以維護公共安全為主要事宜。