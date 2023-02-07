新竹棒球場改善暫停 9名議員新組改善監督小組

中華職棒4月開打，新竹市立棒球場因場地缺失確定無緣WBC世界經典賽熱身賽，據了解，新竹球場恐持續缺席中職賽程。市府指出，目前相關改善暫停，近期將成立體檢小組確立後續改善方向；市議會則重新組成9人監督小組，最快下周開會要求市府說明改善期程，盼球場盡速符合規定重啟。

新竹市立棒球場去年7月開幕賽接連爆出中職球員受傷，後續發現多項場地缺失，包含草皮紅土不平整、看台地板落漆、廁所門裝反等，引起全國關注。市長高虹安上任後還率員挖出球場淺層有廢磚、廢電線等異物，市府工務處也羅列大小缺失多達152項。

隨著中華職棒今年度球季開賽在即，新竹棒球場恐持續缺席中華職棒賽程，到底何時改善完畢重啟，受到各界矚目？新竹市政府工務處今天指出，相關改善暫停辦理，將等待體檢小組正式成立及體檢後，再據以調整後續改善方向。

竹市府發言人施淑婷說，體檢小組將邀集業界、學界等專家學者加入，近期就會成立，並討論球場相關事宜。新竹棒球場由市府委外經營，目前與龍來球場公司合約並無異動，也會視體檢小組討論決定後續方向，就市府立場也期待球場重啟越快越好。

市議會第11屆市議員去年就任，新竹市立棒球場設施改善監督小組成員也重新推舉，新任召集人為國民黨新科議員吳旭豐，小組成員還有國民黨蕭志潔、張祖琰、黃美慧，民進黨劉康彥、楊玲宜，民眾黨宋品瑩，時代力量林彥甫及無黨籍田雅芳共9人。

吳旭豐說，改善監督小組最快下周開會，將請市府先報告棒球場改善進度與期程。他認為「揭弊」可能不會是小組成立的工作目標，會希望球場能盡速符合相關規定、恢復正常使用，才是多數民眾期待的方向，也希望市府祭出解決方案，改善相關問題。

「不希望再度發生球員受傷的事件。」吳旭豐也說，前市府未驗收就辦理球賽，造成球員受傷的狀況仍歷歷在目，這次在議員監督市府極力改善的狀態下，希望徹底改善問題，至於內外野土方淺層今年初被挖出廢棄物，這部分應該也納入議員監督機制。

新竹市議會最大黨團國民黨團總召陳慶齡認為，新竹棒球場一定要盡速處理，目前看來是卡在營造商打模糊仗，推說還沒有驗收，市府應該加強了解相關監造過程；他也認為新竹棒球場「今年看來是打不成了」，市府與廠商合約兩造關係也要同步釐清。