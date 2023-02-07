140縣道區間測速惹民怨 會勘決定取消高架路段

苗栗縣政府針對140縣道實施區間測速的爭議，昨天邀相關單位會勘，決定將朝取消高架路段區間測速的方向規畫，調整門架設備等相關經費將由縣府籌措，希望在維護石虎保育、交安等前提下化解民怨，並使道路使用順暢便捷。

苗栗「南橫公路」140縣道是卓蘭地區對外重要聯絡道路，但因石虎保育、交通安全等問題，去年3月底實施雙向區間測速，但長達近9公里的路段平均限速僅60公里，卓蘭居民、水果產業運輸車輛罰單「接不完」，到去年底統計已開出近萬件超速罰單。

140縣道在三義卓蘭段實施區間測速路段從16.1公里到23.1公里、23.1到25公里分為兩段，共有 3個門架，但第一段有很長路段是石虎上不去的高架道路，民眾為此怨言不斷，縣議員楊恭林也數度在議會質詢要求縣府重視地方民眾的權益；先前道安會報討論傾向取消高架路段實施區間測速，希望調整門架等經費希望由卓蘭鎮公所支應，但公所不願買單，問題又卡關。

相關單位昨天到140縣道會勘，研擬取消高架路段的調整方案，未來實施區測的路段將以平面道路為主，調整實施區測路段的初步規畫方案，其中23至25公里處的平面道路確定保留，另外16.1到17公里處也可能保留，如採用此方案屆時將新增一處門架，另外在19至23公里處增設固定式測速照相桿，並設立警告標語，預估經費300至500萬元，將由縣府籌措並由縣警局執行。