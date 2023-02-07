快訊

堂哥遭控連環劈腿女志工、危險性行為 陳柏惟出面道歉了

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

140縣道區間測速惹民怨 會勘決定取消高架路段

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗140縣道為石虎保育等問題實施區間測速，但限速60公里，不到1年已開罰近萬件超速，引發地方民眾怨言。聯合報資料照片
苗栗140縣道為石虎保育等問題實施區間測速，但限速60公里，不到1年已開罰近萬件超速，引發地方民眾怨言。聯合報資料照片

苗栗縣政府針對140縣道實施區間測速的爭議，昨天邀相關單位會勘，決定將朝取消高架路段區間測速的方向規畫，調整門架設備等相關經費將由縣府籌措，希望在維護石虎保育、交安等前提下化解民怨，並使道路使用順暢便捷。

苗栗「南橫公路」140縣道是卓蘭地區對外重要聯絡道路，但因石虎保育、交通安全等問題，去年3月底實施雙向區間測速，但長達近9公里的路段平均限速僅60公里，卓蘭居民、水果產業運輸車輛罰單「接不完」，到去年底統計已開出近萬件超速罰單。

140縣道在三義卓蘭段實施區間測速路段從16.1公里到23.1公里、23.1到25公里分為兩段，共有 3個門架，但第一段有很長路段是石虎上不去的高架道路，民眾為此怨言不斷，縣議員楊恭林也數度在議會質詢要求縣府重視地方民眾的權益；先前道安會報討論傾向取消高架路段實施區間測速，希望調整門架等經費希望由卓蘭鎮公所支應，但公所不願買單，問題又卡關。

相關單位昨天到140縣道會勘，研擬取消高架路段的調整方案，未來實施區測的路段將以平面道路為主，調整實施區測路段的初步規畫方案，其中23至25公里處的平面道路確定保留，另外16.1到17公里處也可能保留，如採用此方案屆時將新增一處門架，另外在19至23公里處增設固定式測速照相桿，並設立警告標語，預估經費300至500萬元，將由縣府籌措並由縣警局執行。

測速 罰單 苗栗縣

延伸閱讀

利用囤房稅收 高雄市推出3大補貼方案落實居住正義

影／中小企業待協助 國民黨團：請政府立即提具體方案

新竹客運苗栗縣12條路線退場 地方尋求幸福巴士接手

大陸今年將公布「延遲退休方案」？專家：大勢所趨

相關新聞

白沙屯媽祖「粉紅超跑」將啟程 台1線交管措施出爐

苗栗縣通霄警分局執行「112年通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動」交通疏導管制措施，針對主要道路台1線容易壅塞路段，今天...

獨／桃園化妝品驗出禁藥成分 消保官協調創新賠償機制

去年有醫師揭露，桃園某化粧品業者所販售之「菁萃深效修護霜」產品，易造成幼齡的孩子出現性早熟的症狀，經檢驗驗出禁用成分雌激...

140縣道區間測速惹民怨 會勘決定取消高架路段

苗栗縣政府針對140縣道實施區間測速的爭議，昨天邀相關單位會勘，決定將朝取消高架路段區間測速的方向規畫，調整門架設備等相...

新竹峨眉十二寮大橋擬改建 將拓寬並設人行道

新竹峨眉的十二寮是許多竹苗，甚至外縣市遊客喜愛到訪的景點，當地聚集許多特色餐廳、咖啡廳，不過因聯外道路淨寬不足，時常造成...

助民眾搬離海砂屋 桃園中路3號、4號社宅放寬申請條件

桃園市龜山區光峰社區、金山社區、桃園區正光花園新城、集賢社區都是市府認定的海砂屋社區。市府住宅發展處今天表示，為協助海砂...

廢棄物火災查辦公共危險等責任 苗栗縣長鍾東錦全力支持

苗栗縣苑裡鎮前天發生資源回收個體戶堆置的廢棄物大火，縣府消防局初步調查不排除放火燒垃圾，縣長鍾東錦全力支持消防局移請警察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦