白沙屯媽祖「粉紅超跑」將啟程 台1線交管措施出爐

苗栗縣通霄警分局執行「112年通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動」交通疏導管制措施，針對主要道路台1線容易壅塞路段，今天公布會區分3個時段交通管制及疏導；警方也呼籲，參加進香活動的信眾善加搭乘接駁專車，並建議北部南下開車民眾，將車輛停放於白沙屯以北的台1線兩側。

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香是一年一度的宗教文化盛事，目前報名參加人數已超過10萬人，人數又創新高。今年媽祖進香活動，將從2月12日（星期日）深夜12點45分登轎，1點25分起駕，進香人龍、車隊團一路南下，會沿著通霄、苑裡，經台中市、彰化縣至雲林縣北港鎮朝天宮。

之後於2月17日晚間11點40分完成進火儀式，返程預計於2月19日（星期日）上午進入苑裡、通霄後，約下午時間抵達通霄慈后宮駐駕，2月20日（星期一）上午7點再由慈后宮出發，於下午4點左右回鑾白沙屯拱天宮安座。

通霄警方表示，媽祖進香活動起駕及回鑾期間，將區分3個時段交通管制：一、第一時段管制時間(112年2月11日深夜12點至12日凌晨4點)，台1線123.5公里至124.8公里南下車道封閉，南下車輛一律改行駛台61線白沙屯匝道。

二、第二時段管制時間(112年2月19日上午8點至19日深夜12點)，台1線130公里至132公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

三、第三時段管制時間(112年2月20日深夜零時起至20日晚間8點)，台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

另外，通霄鎮公所也設有接駁專車，沿台1線行駛，方便信眾往返通霄火車站、慈后宮、拱天宮；屆時，通霄警分局也會加強周邊交通疏導及人潮聚集地點的違規停車驅離取締，來維持交通秩序及順暢。