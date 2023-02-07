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新竹峨眉十二寮大橋擬改建 將拓寬並設人行道

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹峨眉十二寮是新竹縣知名景點，但對外交通多仰賴十二寮大橋進出。記者巫鴻瑋／攝影
新竹峨眉十二寮是新竹縣知名景點，但對外交通多仰賴十二寮大橋進出。記者巫鴻瑋／攝影

新竹峨眉的十二寮是許多竹苗，甚至外縣市遊客喜愛到訪的景點，當地聚集許多特色餐廳、咖啡廳，不過因聯外道路淨寬不足，時常造成會車困難、發生擦撞，新竹縣府工務處規畫將十二寮大橋拓寬到10公尺，並建置行人徒步空間，期望能更完整補足當地特色觀光文化休閒廊帶的交通不足，預計今年完成工程先期作業。

工務處表示，十二寮大橋既有橋梁道路淨寬約4.9公尺，兩車行經時難以會車，同時道路側也缺乏行人通行空間，經養護科於去年進行橋梁安全評估結果所示，評估結果呈現危險度評分D，表示安全有疑慮，因此計畫進行改建工程。

十二寮大橋因是知名景點十二寮重要聯外道路，且路網周邊接壤峨眉、北埔、寶山，並緊鄰苗栗縣的頭份、三灣及南庄，連接竹49、竹81與竹43等重要要道，因此工務處希望透過區域性路網道路系統改善，串聯在地遊憩景點及休閒場域，建立具在地特色觀光文化休閒廊帶。

據工務處橋梁安全評估，橋梁耐洪能力及沖刷潛勢評估得分大於30分至等於60分，安全有疑慮，在考量整體橋梁及提升耐震能力之下，決定以整體重建的方式較佳，因此峨眉鄉公所也提出改建計畫，預計將十二寮大橋道路寬度至10公尺，橋梁改善長度約230公尺。

工務處表示，未來十二寮大橋改善後，不僅可以增加橋梁強度，還能增加道路容量，有效疏解區域交通時距，可提高峨眉鄉鄉內經濟效益，預計今年完成辦理綜合規畫先期作業。

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