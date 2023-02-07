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苗市「停一」停車場周邊違規多 抄捷徑恐吃罰單

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗市「停一」停車場單側為單行車道，常有車輛貪圖方便、規避停等紅燈，提前右轉利用車道「抄捷徑」連結周邊道路；警方表示，此舉恐涉3項違規最高罰5400元，將加強取締。

苗栗市「停一」路外停車場為沿自治路、忠孝路、民族路、北安街等街廓設置，外側連接道路，內側則設計以單行車道與住家、建築相鄰，長期以來，不少用路人為貪圖一時方便，利用停車場單行車道閃避路口紅燈，成為違規熱點。

苗栗縣警察局交通隊今天表示，駕駛在此路段常見的違規態樣是在行經苗栗市自治路與忠孝路口時，為規避停等紅燈，先右轉進入「停一」停車場車道，再逆向駛入忠孝路，此舉將一次違反任意駛出道路邊線、闖紅燈、逆向行駛等3項違規行為，最高可處新台幣5400元罰鍰。

警方提醒，車輛逆向行駛及未依號誌指示行駛是發生道路交通事故的主要原因之一，苗栗市「停一」及「停二」停車場內側均為單行車道，行經相關周邊路口，應遵守交通規則，勿心存僥倖違規行駛，今後也將加強宣導及違規取締，整頓違規亂象。

車道 停車場 警察

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