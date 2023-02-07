獨／桃園化妝品驗出禁藥成分 消保官協調創新賠償機制

去年有醫師揭露，桃園某化粧品業者所販售之「菁萃深效修護霜」產品，易造成幼齡的孩子出現性早熟的症狀，經檢驗驗出禁用成分雌激素，而被衛生局命令下架，桃園市消保官也針對此案，與業者協調出新的賠償機制。

主任消保官李大鵬表示，此案衛生局已經裁處，並要求業者回收976瓶，但因為雌激素造成的症狀，隨用量而有不同，不一定所有的消費者都有警覺，目前也已跟協調業者達成共識，消費者只要提出診斷證明，可透過協商提供賠償。

李大鵬指出，目前只有食品安全衛生管理法有相關的規定，在無法證明損害的情況下，可請求法院依侵害情節要求賠償，而化妝品衛生安全管理法並無此規定，在桃園消保官的努力協調之下，業者願意比照辦理賠償。

李大鵬指出，醫學報導指出，使用雌激素造成的傷害，停用一段期間後，身體還是會自行痊癒，消費者不容易提出損害的額度。但基於民法損害填補原則，業者既然造成損害，就應負賠償責任。

李大鵬說，上禮拜和業者達成的共識，就是針對消費者不能證明損害額度時，只需消費者提出醫生診斷證明書及醫療單據證明受有損害，業者也願意比照食安法的規定，透過個案協商提供賠償

李大鵬說明，有了先例，桃園的消保官未來也會持續此做法，保障消費者的權益。也呼籲消費者若有曾使用此項產品，請盡速就醫取得診斷書，以便日後申請賠償使用。