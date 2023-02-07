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助民眾搬離海砂屋 桃園中路3號、4號社宅放寬申請條件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市住發處今天表示，為協助海砂屋屋主盡速搬離，將放寬中路三號及中路四號社會住宅申請條件。圖／桃園市住發處提供
桃園市住發處今天表示，為協助海砂屋屋主盡速搬離，將放寬中路三號及中路四號社會住宅申請條件。圖／桃園市住發處提供

桃園市龜山區光峰社區、金山社區、桃園區正光花園新城、集賢社區都是市府認定的海砂屋社區。市府住宅發展處今天表示，為協助海砂屋屋主盡速搬離，即起放寬中路三號及中路四號社會住宅申請條件，讓屋主申請承租可「隨到隨辦」。

住發處表示，中路三號及中路四號社宅申請資格，原規定申請人及其家庭成員，須於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無自有住宅，不過今起，申請人只要是公告中「高氯離子混凝土建築物清冊」所列地址的屋主，就可排除此限制。

不過包括申請人需年滿18歲以上，申請人及家庭成員全員平均每人月收入應低於5萬5920元、不動產總價值則應低於580萬元等規定仍維持。

住發處表示，去年5月市府首次安排中路三號及中路四號社會住宅首次招租時，已保留一定戶數供海砂屋居住者申請入住，目前有3戶入住，由於後續申請名單陸續用畢，剩餘空戶將改由隨到隨辦方式招租。

住發處表示，考量海砂屋屋主搬遷規畫可能無法配合原先受理時間，因此屋主申請入住中路三號、中路四號，社會住宅服務中心將採隨到隨辦方式辦理，服務中心將以申請時間先後，視有無空屋，通知合格申請人選屋及簽約點交。

住發處提醒，如果民眾今年申請後，在年底前沒被安排選屋，隔年就要重新提出申請，此外申請人一旦入住，需於1個月內提供原房屋完成廢止用水用電申請作業文件。

住發處表示，民眾可線上或現場臨櫃申請，現場申請可至桃園市社會住宅服務中心一樓櫃台填寫申請書，並檢附戶籍謄本、財稅清單等必備文件；線上申請則可至桃園市社會住宅申租網站線上填寫申請書並上傳相關文件。

桃園 社會住宅 海砂屋

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