廢棄物火災查辦公共危險等責任 鍾東錦全力支持

苗栗縣苑裡鎮前天發生資源回收個體戶堆置的廢棄物大火，縣府消防局初步調查不排除放火燒垃圾，縣長鍾東錦全力支持消防局移請警察局等相關單位追查公共危險罪嫌等責任，不要讓消防人員再陷入類似險境救火。

苑裡鎮資收個體戶外堆置的廢棄物前天清晨火災，消防人員約2個小時撲滅，縣府環保局今天派員稽查，發現地主自行撿拾資收物，簡單分類販賣，空地堆置剩餘不可分類一般廢棄物起火，火災調查如有管理不當可歸責地主，將依空氣汙染防制法裁處1200元至10萬元罰鍰。

今天縣務會議，消防局長匡夢麟報告苑裡鎮前天這場火，不排除放火燒廢棄物的可能性，將會移請警察局追查是否涉及公共危險的刑責，將來類似的火災，消防局都會這樣做，發揮嚇阻力。

縣府環保局長陳華盛說，全縣有27家場區面積1000平方公尺的登記資收業，其中1家歇業，另有52家未達登記標準，及8家廢棄物處理業，都有堆置雜物的可能，環保局將列管聯合稽查。

陳華盛指出，至於頭份市今年1月24日大年初三晚上，也發生戶外堆置雜物起火，環保局了解，工廠業者聲稱是因雜草起火，延燒堆積在倉庫旁的下腳料，火災後環保局已請業者清除。

鍾東錦認為廢棄物應該放置在適合的地點，不要堆在菸蒂隨手亂丟，丟得到的地方，那就有故意的嫌疑，如果經過火災鑑識調查後，就應該依法辦理，縣府的立場會全力支持。