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新竹縣陸續停供BNT疫苗 衛生局建議改打其他廠牌

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣衛生局說明BNT疫苗停供，及建議民眾後續接種計畫。圖／新竹縣府提供
新竹縣衛生局說明BNT疫苗停供，及建議民眾後續接種計畫。圖／新竹縣府提供

新竹縣衛生局指出，依據中央流行疫情指揮中心表示，國內現有的BNT疫苗即將在3月至4月屆未解凍效期，因此新竹縣也將陸續停供BNT疫苗，建議民眾可施打莫德納或Novavax疫苗，以完成完整疫苗接種。

衛生局說明，滿6個月至未滿5歲幼兒基礎劑需以同廠牌疫苗接種，BNT疫苗基礎劑需接種3劑，其中第1、2劑及第2、3劑的最短接種間隔分別為4周及8周，即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種莫德納單價疫苗，接種單位將不再提供第1劑接種BNT疫苗。

滿5歲至未滿12歲兒童基礎劑需以同廠牌疫苗接種，兩劑接種間隔4周以上，尚未接種基礎劑第1劑者，自4月2日以後，請接種莫德納單價疫苗，接種單位於4月2日以後將不再提供第1劑接種BNT疫苗。

滿12歲至未滿18歲青少年2劑基礎劑需間隔12周以上，以同製程疫苗接種，自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種Novavax疫苗，接種單位將不再提供青少年第1劑接種BNT疫苗。

18歲以上成人如預定以同廠牌完成接種，第1劑BNT疫苗必須於2月21日以前接種，如於2月22日以後接種第1劑，仍可選BNT或Novavax 疫苗，但後續第2劑請以Novavax疫苗銜接接種。

衛生局提醒，6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天），請符合接種資格的民眾盡快施打，以提升身體保護力。

衛生局統計，截至昨日為止，新竹縣疫苗第1劑接種率95.02%、第2劑 89.51%、第3劑72.81%、第4劑17.56%；65歲以上長者第1劑接種率為84.59%、第2劑81.36%、第3劑72.98%、第4劑37.04%、第5劑7.05%。5歲至11歲兒童的第1劑接種率為84.8%、第2劑66.3%、第3劑22.4%；出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為46.5%、第2劑25.6%。

衛生局規畫2月12日上午9時至12時，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗650位名額、6個月至4歲嬰幼兒第2到3劑BNT疫苗100個名額，已開放線上預約且尚有多位名額，請符合接種資格的鄉親們踴躍預約報名。

Novavax疫苗 衛生局 BNT

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