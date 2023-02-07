通霄白沙屯媽祖進香 獅子會連兩天辦萬人血糖檢測活動

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年為期9天8夜進香之旅即將在12日凌晨啟程，由於報名隨行的香燈腳已破10萬人大關，通霄獅子會也利用機會，將在11、12兩天，分別在白沙屯農會旁及通苑交界的慈雲寺舉辦香燈腳萬人血糖檢測活動，服務並宣導預防糖尿病須知。

主辦單位表示，國人慢性病患者有十分之一是罹患糖尿病，但大部分的人在患病前都不知道自身有高血醣，更不知道如何在飲食中避免澱粉攝取等預防知識。

就以拱天宮的理監事來說，他們半年來常利用周六日在廟前舉辦血糖檢測服務，結果管委會有一半理監事都是血糖超標，而他們自己也都不知道，其中可能是因廟務工作，麵食類吃太多，攝取過多澱粉有關。