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通霄白沙屯媽祖進香 獅子會連兩天辦萬人血糖檢測活動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
獅子會常利用周六日在各地舉辦血醣檢測服務，提供預防糖尿病須知。圖／主辦單位提供
獅子會常利用周六日在各地舉辦血醣檢測服務，提供預防糖尿病須知。圖／主辦單位提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年為期9天8夜進香之旅即將在12日凌晨啟程，由於報名隨行的香燈腳已破10萬人大關，通霄獅子會也利用機會，將在11、12兩天，分別在白沙屯農會旁及通苑交界的慈雲寺舉辦香燈腳萬人血糖檢測活動，服務並宣導預防糖尿病須知。

主辦單位表示，國人慢性病患者有十分之一是罹患糖尿病，但大部分的人在患病前都不知道自身有高血醣，更不知道如何在飲食中避免澱粉攝取等預防知識。

就以拱天宮的理監事來說，他們半年來常利用周六日在廟前舉辦血糖檢測服務，結果管委會有一半理監事都是血糖超標，而他們自己也都不知道，其中可能是因廟務工作，麵食類吃太多，攝取過多澱粉有關。

主辦單位表示，連兩天活動，分別是2月11日（周六）上午10點到下午5點，地點在白沙屯農會旁；2月12日（周日）上午6點到11點，地點在慈雲寺（觀音亭）南側100公尺，屆時有光田醫院支援1位醫師3位護理師，鄰近獅友會也協同人力，屆時將有血糖檢測工作人員50位，歡迎隨香信眾多加利用。當下若是檢測值超標，還是可以繼續參加進香活動，會建議事後到醫院診所繼續追蹤。

通霄獅子會近半年來，常利用周六日在拱天宮舉辦血醣檢測服務，提供預防糖尿病須知。圖／主辦單位提供
通霄獅子會近半年來，常利用周六日在拱天宮舉辦血醣檢測服務，提供預防糖尿病須知。圖／主辦單位提供

白沙屯 農會

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