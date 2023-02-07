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爭取國道橋下施設休閒場所 苗栗竹南鎮公所編列千萬元動工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所及代表會昨天到現場會勘之前的整地狀況，同時也察看規畫中的運動廣場空間利用設計。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所及代表會昨天到現場會勘之前的整地狀況，同時也察看規畫中的運動廣場空間利用設計。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所向高工局爭取國道橋下的土地使用權，今年編列1千萬元，在山佳里佳北二街高速公路橋下設置運動廣場，目前工程已進入規畫設計，公所及代表會昨天也到現場會勘之前的整地狀況，希望橋下空間能充分利用，提升民眾休憩生活品質。

公所表示，國3高速公路貫穿竹南，其中向高工局爭取橋下空間接管部分，目前自龍鳳漁港龍江街至崎頂正覺路等路段橋下空間已由公所全部接管，並逐段規畫橋下空間利用。110年已完成滑步車公園建置；111年於橋下三區域建置休憩廣場、停車場、集會廣場及體建公園等設施。

今年更編列1千萬元經費，要在山佳里佳北二街高速公路橋下規畫運動廣場，將設置滑板場、溜冰場、共融設置遊戲設施等，由於整地也是逐段進行中，且該處一旁也規畫公共停車場，未來整體空間利用將會更完善。

竹南鎮公所今年編列1千萬元經費，預計要在山佳里佳北二街高速公路橋下規畫運動廣場。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所今年編列1千萬元經費，預計要在山佳里佳北二街高速公路橋下規畫運動廣場。圖／竹南鎮公所提供

高速公路 停車場 國道 苗栗縣

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