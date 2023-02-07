聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹客運苗栗縣12條路線退場 地方尋求幸福巴士接手
新竹客運苗栗縣12條路線去年、今年陸續減班或停駛，獅潭鄉等偏鄉首當其衝，地方苦不堪言，縣府2月9日將巡迴輔導，並與苗栗監理站努力，爭取交通部補助幸福巴士因應替代。
縣務會議今天上午召開，出席的獅潭鄉長劉淑能、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章都反應竹客減班或停駛問題，指出竹客大湖─卓蘭（經景文）路線原定今年元旦停駛，卓蘭鎮公所自費補貼行駛2班次，此外，苗栗─獅潭路線今年1月9日停駛來回4班次，大湖─卓蘭（經八份）1月9日起也減2班次。
劉淑能、黃惠琴及詹錦章表示，公車減班、停駛首當其衝就是偏鄉及弱勢、學生等族群，且無以為繼，影響交通民生，引發民怨四起，希望縣府等有關單位協助，滿足大眾運輸需求。
縣長鍾東錦認為公車客運因駕駛人力荒，及高油價、政府補貼不足等影響，公車路線減班或停駛趨，幾乎是不可逆，指示工務處要及早啟動因應，協助鄉鎮市公所解決，工務處長古明弘表示，大湖、通霄、獅潭、卓蘭等地都反映，縣府9日起將巡迴受影響的鄉鎮，輔導爭取交通部公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」幸福巴士補助。
苗栗監理站長蘇淑賢說，竹客在苗栗縣12條路線，去年9月有7條行駛路線權到期，今年9月另5條也會期滿，監理站會與縣府合作，積極輔導公所評估路線及需求量，爭取幸福巴士，另尋求外縣市公車業者接手，目前有意願經營苗栗─大湖線，但站場等問題都還要進一步解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言