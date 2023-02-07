新竹客運苗栗縣12條路線退場 地方尋求幸福巴士接手

新竹客運苗栗縣12條路線去年、今年陸續減班或停駛，獅潭鄉等偏鄉首當其衝，地方苦不堪言，縣府2月9日將巡迴輔導，並與苗栗監理站努力，爭取交通部補助幸福巴士因應替代。

縣務會議今天上午召開，出席的獅潭鄉長劉淑能、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章都反應竹客減班或停駛問題，指出竹客大湖─卓蘭（經景文）路線原定今年元旦停駛，卓蘭鎮公所自費補貼行駛2班次，此外，苗栗─獅潭路線今年1月9日停駛來回4班次，大湖─卓蘭（經八份）1月9日起也減2班次。

劉淑能、黃惠琴及詹錦章表示，公車減班、停駛首當其衝就是偏鄉及弱勢、學生等族群，且無以為繼，影響交通民生，引發民怨四起，希望縣府等有關單位協助，滿足大眾運輸需求。

縣長鍾東錦認為公車客運因駕駛人力荒，及高油價、政府補貼不足等影響，公車路線減班或停駛趨，幾乎是不可逆，指示工務處要及早啟動因應，協助鄉鎮市公所解決，工務處長古明弘表示，大湖、通霄、獅潭、卓蘭等地都反映，縣府9日起將巡迴受影響的鄉鎮，輔導爭取交通部公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」幸福巴士補助。