新竹市長高虹安與日本茨城縣知事大井川和彥會談 盼締結姊妹市

新竹市長高虹安昨晚北上與率團訪台的日本茨城縣知事大井川和彥會談交流產業、觀光及文化等議題事項。竹市府指出，新竹市與茨城縣的產業背景、高學歷、國際研究中心及科技重鎮等背景類似，雙方都期盼未來茨城縣或筑波市能夠與新竹市締結姊妹市，成立國際企業交流平台。

高虹安表示，過年前已與日本茨城縣選出的日本國會眾議員青山大人交流，這次再有機會與茨城縣知事訪團交流，有助於未來新竹市台日交流合作，為美好的開始，並打造新竹市成為國際科技之都。

高虹安首先感謝日本在疫情期間，多次對台灣捐贈疫苗，協助我國，台灣政府與人民銘謝在心。她也久仰知事在日本卓越的政治領導，尤其疫情期間在茨城縣內提出一系列防疫措施，並積極爭取議會同意增加對應疫情預算恢復經濟等傑出成就，令人刮目相看。

高虹安介紹新竹市具所得高、出生率高、學歷高、平均年齡低等三高一低的特性。新竹市有新竹科學園區、香山工業區等高科技產業及傳統產業聚落，還有五所大學、工研院及國家太空中心等教育及研究機構重鎮，並向茨城縣提出合作意向，透過優惠共享、設立專責窗口及合辦新創展覽會等方式，也希望新竹市與茨城縣或筑波市締結姊妹市。

茨城縣知事大井川和彥表示，首先感謝高市長的熱忱接待及詳細介紹新竹市，特別是產業聚落及國家級研究中心等，與茨城縣的筑波市類似，像是「筑波科學城」裡面有筑波宇宙中心（簡稱JAXA）以及筑波大學結合筑波研究學園都市的科學園區，其中也包括台積電的3D IC研發中心也在此設立。

大井川知事說，由於新竹市與茨城縣的產業背景、高學歷、國際研究中心及科技重鎮都相當類似，他與高虹安都期盼未來茨城縣或筑波市能夠與新竹市締結姊妹市，成立國際企業交流平台。