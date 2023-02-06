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竹市關埔空橋 高虹安要兌現政見：設計規畫今年完成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市慈雲路與埔頂三路口規畫將興建空橋。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路與埔頂三路口規畫將興建空橋。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安選舉期間鎖定關埔地區提出5大政見，第一項即為「2025年關埔全區空橋完工」，針對空橋議題後續規畫，高虹安今說，目前設計規畫部分會在今年完成，將爭取在今年底前先開通慈雲路及埔頂三路路口的空橋。

高虹安說，選前她已經在地方開過幾次座談會，並蒐集地方意見，就職新竹市長後又開了幾次對於關埔地區發展的會議，其中關於空橋部分，目前設計規畫會在今年完成，將爭取在今年底前先開通慈雲路，還有埔頂三路路口的空橋，讓該區社區民眾與孩童通學可以使用空橋，增加安全性，接下來也會再爭取在他路口的空橋，完成全區空橋興建。

高虹安說，無論是空橋興建或是十幾座路口空橋興建預算和期程，都會在當地開公聽會徵詢民眾意見，目前已在安排關埔空橋地方座談公聽會時程，希望未來後續規畫上面可傾聽民意，同時結合市府團隊的工程規畫，用密切溝通方式，讓民眾意見可以化為實際上對於社區最有幫助的空橋。

高虹安

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