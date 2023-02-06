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地主不願開挖 桃園百戶居民控訴長年喝鉛管水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區福安里爆出至今仍有百戶使用老舊自來水鉛管、天然氣管線，但因道路為私有地，地主不同意開挖鋪管，累積許多民怨。記者朱冠諭／攝影
桃園市桃園區福安里爆出至今仍有百戶使用老舊自來水鉛管、天然氣管線，但因道路為私有地，地主不同意開挖鋪管，累積許多民怨。記者朱冠諭／攝影

桃園市桃園區福安里爆出至今仍有百戶使用老舊自來水鉛管、天然氣管線，但因道路為私有地，地主不同意開挖鋪管，累積許多民怨。議員張碩芳今邀集里民開說明會，盼公權力介入協商。市府經發局坦言問題難解，後續會出面與地主協調。

「問題竟然40年了還無解！」住戶今天控訴，居住在福安里建華一街多年，瓦斯管線老舊問題始終無解，時不時就傳出破管，甚至現在還發現自來水管疑似是鉛管，恐對身體造成傷害，居民多年來備受困擾，地主卻始終不願接受補償金，讓大家的健康都備受威脅。

福安里長鄭西元表示，里內包括建華一街、建國路約有百名住戶，近期民眾施工時意外發現地下管線疑似使用鉛管，但因福安里多數土地都屬同1名大地主，地主態度強硬，表示若要汰換管線，必須由市府徵收，否則反對，市府、欣桃與台水公司也無解。

張碩芳表示，建國路123巷、建華一街住家屋齡超過40年，受限地主同意權，工程遲遲無法施作，她認為唯有政府開放街巷能夠買賣做容積移轉獎勵，地主有收入才不會讓工程持續卡關。

對此，自來水公司第二區管理處回應，建國路、建華一街在圖資上並未顯示該處有鉛管，不過若民眾有所疑慮，會派員到現場做勘查，但也坦言開挖道路若涉及私有土地還是得與地主協調，無法說換就換。經發局表示，相關法律問題仍有待解決，市府持續與各單位調查釐清，也會出面與地主協調。

桃園 議員 補償金

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