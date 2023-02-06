新竹縣擬開徵汙水處理費 民代對金額有意見

新竹縣2012年通過「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」，可對用水戶開徵汙水處理費，縣府工務處規畫以每度5元向用戶收費，不過今新竹縣議會臨時會上，多名縣議員對開徵費用有意見，議會最後決議3月再審。

根據工務處規畫，新竹縣將首先針對竹北市及竹東鎮分別已接管汙水管道的一般用戶4萬2千戶及1萬2千戶用戶開徵汙水處理費，以每度5元進行收費，隨每期水費帳單寄到用戶家中，預估普通家庭每月水費帳單費用多出百元。

今上午新竹縣議會臨時會上，縣議員鄭美琴認為竹北市汙水下水道接管率不足，且費用應再討論，建議以每度4元試辦收費，提案獲得縣議員林碩彥等人贊成，同時要求縣府先提升接管率，不過也有議員認為使用者付費合理，因討論意見分歧，決議3月再審。

縣議員蔡蕥鍹表示，她認同對事業用戶開徵汙水處理費，不過對於一般用戶而言，竹北市接管率都沒有百分之百普及，甚至她也接到不少陳情，現行將只針對已接管用戶開徵，又多是位於竹北東區的住戶，她認為應該要以提升建置規畫接管為重點。

林碩彥表示，這是新竹縣第一次開徵費用，但新竹縣汙水下水道普及率仍不高，因此他除了贊成先行以每度4元隨水費試辦收費外，未來再隨接管率提升，逐步提升至原規畫每度5元費用。

工務處長江良淵坦言建置汙水下水道系統吃力不討好，但參考其他縣市作法，都是以每度5元為準，且徵得費用還能回饋在用戶上，轉為後續水資源回收中心擴建工程經費，也可規畫投資興建再生水廠，將民生汙水經由回收中心處理，對環保進一步貢獻。