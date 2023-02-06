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日香川縣知事來訪 張善政：期待未來體育及觀光交流

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
日本香川縣知事池田豐人（左）今率代表團至桃園市政府交流，桃園市長張善政（右）期許未來能加強2地體育及觀光的交流。圖／桃園市政府提供
日本香川縣知事池田豐人（左）今率代表團至桃園市政府交流，桃園市長張善政（右）期許未來能加強2地體育及觀光的交流。圖／桃園市政府提供

日本香川縣知事池田豐人今率代表團至桃園市政府交流，市長張善政先恭喜池田知事去年9月當選，也特別感謝香川縣去年7月，熱情參與桃園市舉辦的國際交流友好城市物產展。

張善政表示，隨著疫情舒緩，桃園與香川的直航已在今年1月19日重啟，兩地直航也邁入第10年，象徵著桃園與香川的深厚友誼，期盼更進一步加強兩地在體育及觀光的交流。

張善政指出，香川縣的丸龜國際半程馬拉松與桃園石門水庫楓半馬，都是深具特色的馬拉松比賽，期待雙方派出選手參與比賽。而在觀光文化方面，瀨戶內國際藝術祭與地景藝術節都是著名的藝術活動，期許兩地的民眾可以互訪。

池田豐人表示，也恭喜張善政贏得選舉，他和張都是新上任的市長，他30年前來過台灣，還曾到訪小人國旅遊，如今看到台灣的發展非常驚訝。2地航線已正式復航，期盼加深體育及藝術文化方面的交流，展現全新的開始。

桃園 馬拉松 張善政

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