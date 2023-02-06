又見廢棄物無名火 苗消要移請相關單位究辦責任

苗栗縣苑裡鎮昨天發生資源回收場火災，也是11天來全縣第2件戶外堆置廢棄物起火，縣政府消防局今天表示火災調查結束，2件都會移請環保局、警察局，調查物主公共危險罪嫌等責任。

苗栗縣政府消防局昨天上午5點19分接獲報案，苑裡鎮房裡里一處資源回收場火災，出動苑裡、通霄分隊11車、29人，趕到現場發現是戶外堆置廢棄物起火，火勢相當猛烈，蔓延至鐵皮倉庫的雜物，約2個小時撲滅。

消防局指出，火場並沒有電源，起火原因待查，今年1月24日大年初三晚上頭份市也發生一件類似火災，巷道旁戶外堆置工廠廢棄物起火，4輛消防車、15名警消，1個多小時撲滅火勢。

消防局火災調查結束後，通通都會移請環保局、警察局，調查廢棄物清理法、空氣汙染防制法，及公共危險罪嫌，並提醒民眾自己的財產自己保護，如果都在戶外堆置不管，如果起火讓消防人員奔波救火，對應的罰則就該自己負責。

鍾東錦於大年初三漏夜到頭份消防分隊了解廢棄物起火情形，表示每逢重大假日，堆置廢棄物所引發的火災特別多，尤其在大年初三的晚上，消防弟兄還要頂著低溫，冒著生命危險，在火場裡來回穿梭撲火，以避免火勢波及鄰近民宅或建物。