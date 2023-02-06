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竹北市民眾活動中心綜合大樓復工 最快5月完工

中央社／ 新竹縣6日電

北市公所日前新建民眾活動中心綜合大樓，原定去年完工但因變更設計等問題，導致停工延宕，竹北市長鄭朝方今天表示，上任後排解問題，已正式復工，預計最快5月完工。

竹北市公所發布新聞稿指出，竹北市舊有民眾活動中心1972年完工啟用，因建築結構老舊、耐震能力評估不良，且逾使用年限，2層樓建築已不敷竹北市近21萬人口使用。

市公所表示，在2020年10月30日開工動土的民眾活動中心綜合大樓，原定去年8月完工，但因變更設計工程停工延宕，鄭朝方新上任排解釐清相關問題，施工廠商年後正式復工。

鄭朝方今天帶領公所團隊實地現勘說，民眾活動中心綜合大樓過去因變更設計項目差異大，導致工程延宕近半年，但市民的權益不能隨著時間流逝，持續與廠商溝通協調，現在已正式復工。

鄭朝方表示，目前仍有部分施工及設計未完善待改進，未來公所會在室內裝修工程，針對相關設計不足加強補救，可望今年5月完工。

北市 鄭朝方

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