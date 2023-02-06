桃園幼童手脫臼…竟是被老師拉扯巴頭 教育局開罰3萬

桃園市議員游吾和接獲家長投訴，孩子就讀大園區某幼兒園，去年10月先是發現雙手瘀青，近日又左手脫臼，調閱監視器才發現，孩子被老師用力巴頭、拉扯手臂。桃園市教育局表示，經查該園疑似不當管教幼兒，將依法加重裁處3萬元罰鍰，並將該老師提報不適任人員審議委員會處理。

當事家長反映，孩子從去年10月起雙手時常出現瘀青，詢問老師卻一問三不知，今年2月初又被通知孩子在幼兒園內手臂脫臼，詢問老師什麼原因造成卻回應不清楚狀況，園方還以監視器沒拍到為由撇清責任。

經家長強烈要求，園方才公布監視器畫面，發現孩子原本坐在椅子上，卻突然被老師抓起左手，從椅子上整個人拉起懸空，導致左手脫臼。園方卻解釋因為幼童不愛喝水，老師「特別關注」才會將人拉起來喝水。

游吾和表示，深入了解後發現該班級疑似不符合師生比，且當事老師竟身兼該園的護理師，園方還企圖掩蓋事實真相，因此要求教育局介入調查並依法處理。

教育局回應，本月4日接獲家長陳情後前往該園，相關人員說該老師為了協助幼兒喝水，才有拉手臂不當管教情事，後續依違反幼兒教育及照顧法加重裁處3萬元罰鍰，並將該員提報不適任人員審議委員會處理。

教育局表示，現已請該園檢討改善與加強督導教職員輔導幼兒相關專業知能，後續會派員輔導並不定期稽查。