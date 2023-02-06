1年省30萬電費不是夢 台電苗栗區處節能服務課揭牌

台灣電力公司苗栗區營業處節能服務課今天揭牌，將結合縣政府、聯合大學，產官學跨領域攜手合作，提供免費診斷，量身打造調整改善用電效能，一家公司1年省電費30萬元不是夢。

台電苗栗區處節能診斷服務及建議改善案例，一家公司將契約1460kW，調整至最適契約1340kW，全年可減少電費支出14萬餘元，投資約150萬元，汰換耗能冰水主機，改以效益高的機組，每年節能約5萬度，電費省約30萬元，並減少二氧化碳約24.95公噸排放。

台電苗栗區處成立專責的節能服務課，處長邱華龍等人今天揭牌，結合縣府、聯大，提供工廠、企業、百貨及機關，專業的電力分析與節能診斷，協助用戶利用流程調整，或機器設備調度改善效能，搭配新時間帶尖、離峰用電移轉，及用電需求面的管理節能省碳。

邱華龍指出，因應政府能源政策轉型，今年尖、離峰新時間帶上路，區處為輔導用戶移轉用電，除了透過大用戶座談會、學校與社會團體節電宣導等，派專員實地訪視高壓用電大戶，以協助檢視用電情況，盤點可行節電方案，評估最適契約容量，推廣各項需量反應負載管理措施，提供免費節能診斷服務。

他強調想知道如何調整用電模式、增加或汰換哪些設備，提供診斷諮詢，需深知客戶需求、體質，才能量身打造精準的節電規畫，歡迎有需要的高壓用戶，臨櫃或電話037-266911轉390、391，洽詢相關的節能用電事宜。