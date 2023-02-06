拱天宮「粉紅超跑」魅力無限 報名進香破10萬人大關

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年進香之旅即將在12日凌晨啟程，為期9天8夜；廟方表示，截至昨天報名人數已達10萬1千人，刷新去年9萬1千人的紀錄，準備的進香服全數用罄，但信眾報名熱情不減，人數將再持續攀升。

今年白沙屯媽祖進香報名時間從1月16日至2月8日止，從春節期間開始，不斷有大批信眾湧入白沙屯，拱天宮參香人潮絡繹不絕，熱鬧滾滾。拱天宮管委會總幹事陳春發說，隨著疫情趨緩，今年進香報名人數更勝往年，截至昨天已達10萬1千人。

他說，今年原本就預估報名人數可能破十萬人，因此準備了10萬563件的進香服，結果都已全數用完；即便沒有進香服，信眾報名意願依舊熱情，所以10萬564號以後的報名者，報名費減兩百元，僅提供進香帽子、臂章及毛巾。