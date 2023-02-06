苗栗「火旁龍」7日化龍返天 五文昌廟周交通管制

苗栗「火旁龍」系列活動最終曲化龍返天，2月7日晚上11點在苗栗市五文昌廟登場，警方晚上9點至12點在會場周交通管制，請鄉親配合員警及協勤民力指揮及引導。

化龍返天將有禾豐龍藝、尚好龍藝、星躍龍藝、福星田寮龍藝，及聯大文觀系龍隊等5尾祥龍參加，7日晚上11點在苗栗市五文昌廟埕，依序舞龍謝神，感謝龍神巡庄民間護佑苗栗，完成祈福驅疫任務，功德圓滿。