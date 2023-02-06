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苗栗「火旁龍」7日化龍返天 五文昌廟周交通管制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗「火旁龍」化龍返天，2月7日晚上11點在苗栗市五文昌廟登場，警方晚上9點至12點在會場周交通管制。圖／本報資料照片
苗栗「火旁龍」化龍返天，2月7日晚上11點在苗栗市五文昌廟登場，警方晚上9點至12點在會場周交通管制。圖／本報資料照片

苗栗「火旁龍」系列活動最終曲化龍返天，2月7日晚上11點在苗栗市五文昌廟登場，警方晚上9點至12點在會場周交通管制，請鄉親配合員警及協勤民力指揮及引導。

化龍返天將有禾豐龍藝、尚好龍藝、星躍龍藝、福星田寮龍藝，及聯大文觀系龍隊等5尾祥龍參加，7日晚上11點在苗栗市五文昌廟埕，依序舞龍謝神，感謝龍神巡庄民間護佑苗栗，完成祈福驅疫任務，功德圓滿。

苗栗警分局晚上9點至12點在會場周邊的嘉福街、嘉盛街實施交通管制，請民眾配合，依照指示停放輛，勿違規停車，妨礙交通秩序，共同來維持交通順暢與行車安全，享受體驗美好的藝文活動。

苗栗「火旁龍」化龍返天，2月7日晚上11點在苗栗市五文昌廟登場，警方晚上9點至12點在會場周交通管制。圖／苗栗警察分局提供
苗栗「火旁龍」化龍返天，2月7日晚上11點在苗栗市五文昌廟登場，警方晚上9點至12點在會場周交通管制。圖／苗栗警察分局提供

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